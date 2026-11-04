Herido un joven de 25 años después de ser atropellado y apuñalado en Usera

Un joven de alrededor de 25 años se encuentra en estado grave tras haber sido atropellado y apuñalado en plena madrugada en el distrito madrileño de Usera. Según informa Telemadrid, el incidente ocurrió poco antes de la 1:30 horas, a la altura del número 86 de la calle Marcelo Usera.

La víctima fue hallada tendida en la carretera luego de sufrir cinco cortes. Los primeros efectivos de la Policía Nacional que llegaron al sitio le colocaron un torniquete en la pierna izquierda para detener la hemorragia, a la espera de que llegara el SAMUR-Protección Civil.

Heridas y traslado inmediato

Los equipos de emergencia hallaron lesiones en diversas partes de su cuerpo:

Un corte en el cuello.

Dos heridas en el tórax.

Una lesión en el abdomen.

Otra herida en la parte trasera de la pierna izquierda.

El supervisor de guardia del SAMUR, Alberto Chozas, indicó que ninguna de las heridas tenía características penetrantes. No obstante, los especialistas encontraron alteraciones en los análisis y decidieron trasladar al joven de forma urgente a un centro hospitalario, donde ingresó consciente y con previo aviso sanitario.

La Policía Municipal de Madrid acompañó la ambulancia para facilitar su evacuación. Posteriormente, la investigación quedó en manos de la Policía Nacional, que intenta reconstruir los hechos previos, la agresión en sí y lo que ocurrió después.

Sin detenidos y numerosas incógnitas

Las primeras indagaciones sugieren que varios individuos podrían haber estado implicados en este ataque. Según la información obtenida, el joven habría recibido un golpe de un vehículo y, posteriormente, fue agredido con un arma blanca antes de que los agresores se dieran a la fuga.

Por el momento, no hay detenidos ni se ha encontrado el arma empleada. Además, no se ha establecido una hipótesis clara en cuanto al motivo de la agresión. La secuencia del atropello, la identidad de los agresores y la posible conexión previa entre la víctima y sus atacantes son algunas de las líneas de investigación que se siguen.

Este suceso pone nuevamente en relieve los conflictos sociales y la violencia que puede estallar en las calles urbanas durante la noche, aunque la Policía todavía no ha confirmado si el incidente está relacionado con bandas criminales o con un enfrentamiento organizado. Las atribuciones deberán esperar los testimonios, las grabaciones de las cámaras de seguridad y otras pruebas.

Entre los aspectos conocidos del suceso se destacan:

El ataque se produjo en una vía principal del barrio de Moscardó, que forma parte de Usera. La víctima mantuvo la conciencia durante la atención médica. La rápida intervención policial fue crucial para controlar la pérdida de sangre. La indagatoria permanece abierta sin autores identificados.

La prioridad inmediata se centra en el estado del herido y en dilucidar si el atropello fue parte del ataque o si ocurrió en el contexto de un enfrentamiento previo o una huida. En Marcelo Usera, la investigación sigue su curso, mientras los agentes buscan esclarecer los hechos y dar con los responsables.