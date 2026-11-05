Tres familias denuncian a un colegio de Majadahonda por presuntos tratos denigrantes a alumnos, uno fallecido

Tres familias han decidido llevar ante la justicia al colegio San Jaime de Majadahonda acusándolo de presuntos tratos denigrantes hacia varios estudiantes. La denuncia también incluye la solicitud de investigar si el trato recibido por un adolescente de 14 años tuvo alguna conexión con la tragedia que culminó en su fallecimiento.

El chico se lanzó desde un puente de la M-50 en la madrugada del 13 de febrero. Estuvo hospitalizado durante 44 días y falleció el 29 de marzo. Aunque la denuncia no establece una relación directa de causa y efecto, pide al juzgado que la considere junto a los informes médicos, psicológicos y las investigaciones abiertas tras su muerte.

Qué alegan las familias

En el documento presentado, se señala al antiguo director y a una profesora por mantener una dinámica constante de humillaciones, sanciones y expulsiones que los denunciantes consideran desmedidas. Las familias apuntan a un posible delito contra la integridad moral y demandan que la entidad responsable del centro también rinda cuentas.

Según su versión, el alumno que falleció sufrió durante el curso 2025/2026:

Reprimendas y advertencias ante sus compañeros.

Expulsiones repetidas del aula.

Castigos que sus padres consideran injustos.

Acusaciones de acoso hacia estudiantes más jóvenes.

Señalamiento como el causante habitual de los problemas en clase.

Los padres informan que una tutora les comunicó más tarde que no creía comprobado que el chico acosara a otros alumnos. Además, presentan un informe de su psicóloga, realizado en sesiones previas a los hechos de febrero, que evidenciaba un malestar relacionado con el entorno escolar y un impacto negativo en su desarrollo psicoemocional.

El escrito pone especial énfasis en lo ocurrido el 12 de febrero, un día antes de la tragedia. Según la versión de la familia, varios compañeros lanzaron un balón al menor, y tras este incidente, el colegio lo reprendió y le pidió que escribiera un relato sobre lo que ocurrió.

Otros dos exalumnos

La denuncia también incluye los testimonios de otros dos exestudiantes. Las familias de estos jóvenes describen situaciones que, según ellos, apuntan a un patrón de comportamiento:

Imposición de numerosos partes disciplinarios y expulsiones.

Comentarios despectivos en presencia de otros alumnos.

Medidas sancionadoras que consideran sin justificación.

Falta de respuestas adecuadas por parte de la dirección ante sus quejas.

Los denunciantes solicitan que declaren padres, docentes, coordinadores y posibles testigos. También piden acceso a los expedientes académicos y disciplinarios, registros de incidencias, comunicaciones internas, actas del Consejo Escolar y la documentación relacionada con los eventos ocurridos en enero y febrero de 2026.

Un conflicto social que requiere prudencia

Este caso ha desatado un conflicto social acerca de los límites de la disciplina escolar, la protección de los menores y la responsabilidad de los centros educativos cuando una familia informa que un alumno atraviesa momentos de malestar. Las acusaciones deberán ser verificadas durante el proceso judicial, y no suponen una condena en sí mismas.

La actual dirección del colegio, que cuenta con un nuevo responsable, se ha negado a hacer comentarios sobre la denuncia. Es el juzgado quien debe decidir si admite las diligencias solicitadas y qué pruebas resultan necesarias para esclarecer los hechos.

La investigación deberá separar los testimonios, los documentos escolares y los informes clínicos de cualquier conclusión apresurada: esclarecer lo sucedido también es una forma de proteger a los alumnos que continúan en el aula.