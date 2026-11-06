Detenido en Alicante un monitor de surf acusado de abusar de diez menores

El arresto de un monitor de surf de nacionalidad venezolana en Alicante ha dado pie a una investigación sobre acusaciones de tocamientos sexuales a diez alumnas menores de edad mientras participaban en actividades deportivas. Según informa La Gaceta, estos incidents ocurrieron en el contexto de unas clases en las que el acusado mantenía un contacto directo con las jóvenes participantes.

Es vital recordar que la detención no implica una condena. La investigación tendrá que esclarecer los detalles de cada uno de los episodios, el momento exacto en que ocurrieron los supuestos tocamientos y si existió un patrón de comportamiento. La identidad del detenido se mantiene en reserva, una medida prudente, especialmente en casos que involucran a menores, mientras las diligencias continúan en marcha.

Una relación marcada por la confianza

El instructor llevaba a cabo su labor en un entorno deportivo que naturalmente propicia el contacto físico. Durante las clases de surf, se incluyen explicaciones sobre seguridad, equilibrio y cómo entrar y salir del agua, así como correcciones de postura. Esta dinámica puede dificultar que una menor reconozca de inmediato una conducta inapropiada o que se sienta en condiciones de reportarla.

Según la información disponible, las denunciantes son diez alumnas menores de edad. Este dato será uno de los elementos que los investigadores deberán verificar a través de declaraciones, comunicaciones, registros de la actividad y otros indicios que puedan surgir.

Las diligencias se centrarán en varios aspectos clave:

La edad de cada alumna y la relación que mantenía con el monitor.

Los lugares y las fechas en las que ocurrieron los incidentes.

La existencia de testigos en las clases.

Los testimonios de las menores y sus familias.

La posible presencia de mensajes, fotos o comunicaciones relacionadas con la actividad.

Los protocolos de supervisión establecidos por la entidad deportiva.

El manejo de estas declaraciones requiere una atención especial. La investigación debe evitar preguntas superficiales, proteger la privacidad de las menores y minimizar la posibilidad de que tengan que repetirse relatos en múltiples ocasiones.

La respuesta judicial

Después de la detención, el instructor queda a disposición de la autoridad judicial, que decidirá las medidas a adoptar según los datos recabados. Estas pueden incluir desde libertad provisional, la prohibición de acercarse o comunicarse con las denunciantes, hasta la suspensión cautelar de su actividad profesional o, en caso de ser necesario, decisiones más severas.

Los hechos bajo investigación podrían ser calificados como delitos contra la libertad sexual de menores. Sin embargo, la calificación dependerá de diversos factores, como las edades de las víctimas, las circunstancias específicas y las pruebas recopiladas. La legislación en España establece diferentes categorías según la edad de la víctima y la naturaleza de la conducta denunciada.

La presunción de inocencia se mantendrá a lo largo de todo el proceso. A su vez, la condición de menores de las presuntas víctimas exige una respuesta que sea ágil, especializada y que priorice su protección.

Perfil del monitor y aspectos pendientes

El detenido es un monitor de surf de origen venezolano que impartía clases a alumnas menores. Hasta el momento, no se han hecho públicos suficientes detalles sobre su trayectoria profesional, la entidad que lo contrató o si contaba con antecedentes relacionados con situaciones similares.

Entre los puntos que deberán esclarecerse están:

Si las diez denuncias relatan incidentes aislados o una conducta repetida. Si el acusado poseía la documentación y las certificaciones necesarias para trabajar con menores. Qué controles aplicó la organización que ofrecía las clases. Si se dieron avisos previos a responsables, familias o autoridades. La posibilidad de que existan más víctimas dispuestas a testificar.

La protección de las alumnas exige la restricción de cualquier información que pueda llevar a su identificación. También es crucial diferenciar entre los hechos confirmados y las acusaciones que todavía requieren verificación: una detención inicia una investigación, pero no implica automáticamente una responsabilidad penal.

Este asunto reitera la necesidad de reforzar la supervisión de las actividades extraescolares. La presencia de adultos responsables, los canales de comunicación con las familias y la formación para identificar conductas inapropiadas son esenciales para garantizar que el deporte siga siendo un entorno seguro, tanto dentro como fuera del agua.