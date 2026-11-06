Europa refuerza sus cielos tras una serie de amenazas de bomba: aeropuertos en alerta

Europa ha reactivado sus planes de seguridad en el ámbito aéreo debido a una reciente oleada de amenazas de bomba que ha impactado a un mínimo de 17 aviones, tres de ellos con origen en Madrid. Estas advertencias han dado lugar a desvíos, aterrizajes cautelares y el envío de cazas en diferentes países.

El suceso más notable ocurrió este jueves, cuando un Airbus A320 que realizaba la ruta entre Dublín y Roma tuvo que ser desviado a la base aérea francesa de Évreux. Este vuelo, que parece haber sido operado por Aer Lingus, aterrizó sin contratiempos con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación. Equipos especializados procedieron a inspeccionar la aeronave, sin que hasta el momento se haya informado sobre la detección de explosivos.

Una secuencia de alertas con repercusión internacional

Las amenazas han afectado a diferentes trayectos y aeropuertos en Francia, Italia, España, Polonia, Bulgaria, Bélgica y Dinamarca. El patrón es desalentador: mensajes anónimos, activación inmediata de protocolos antiterroristas y minuciosas inspecciones de aeronaves, equipajes y pasajeros.

Entre los vuelos detectados en esta oleada se encuentran aeronaves de Ryanair, Finnair, Wizz Air, LOT y SAS. Tres de los aviones implicados en estos episodios partieron de Madrid. Asimismo, se investigaron conexiones desde Helsinki, Milán, Copenhague, Londres, Lisboa y Dublín.

Un vuelo de Ryanair hacia Sofía tuvo que implementar medidas de seguridad tras despegar de Madrid.

hacia Sofía tuvo que implementar medidas de seguridad tras despegar de Madrid. Un avión de Finnair que viajaba de Helsinki a Roma aterrizó bajo la vigilancia de la Fuerza Aérea italiana.

que viajaba de Helsinki a Roma aterrizó bajo la vigilancia de la Fuerza Aérea italiana. Un aparato de Wizz Air que iba de Milán a Varsovia fue desviado hacia Viena.

que iba de Milán a Varsovia fue desviado hacia Viena. Otro vuelo con destino a Sofía terminó aterrizando en el aeropuerto búlgaro de Plovdiv.

En Italia, los servicios de emergencia desplegaron cazas para acompañar uno de los aviones hasta Roma. En Polonia, una alerta previa provocó incluso el cierre temporal del aeropuerto de Varsovia. No obstante, las autoridades aún no han confirmado si todos los avisos provienen de un mismo grupo.

Precedentes recientes

La actual oleada se produce después de una jornada especialmente tumultuosa. El martes, cerca de una decena de vuelos europeos recibieron alertas similares. Todos los aviones lograron aterrizar de forma segura, y las revisiones no encontraron explosivos, aunque los incidentes llevaron a movilizar artificieros y a modificar diversas rutas.

El Gobierno británico calificó aquellas alertas como “falsas amenazas malintencionadas”. La investigación se centra en determinar si los mensajes son parte de una campaña coordinada o si son obra de imitadores que han sabido sacar partido de la atención generada por los primeros casos.

La posibilidad de que sean falsas alarmas no mitiga el riesgo en operaciones aéreas. Cada una de estas advertencias se debe tratar como legítima hasta que finaliza la inspección del avión. Esa respuesta puede involucrar:

Desvío hacia un aeropuerto equipado o a una base militar. Interceptación y escolta con cazas. Evacuación de pasajeros y tripulación. Inspección de la aeronave, el equipaje y las instalaciones. Apertura de diligencias para identificar al autor de la amenaza.

Investigación abierta y presión sobre el sector aéreo

Los investigadores deberán indagar en el origen de las comunicaciones, sus horarios y el lenguaje utilizado. También tendrán que verificar si hay alguna relación entre los vuelos afectados y si los avisos fueron enviados a compañías aéreas, aeropuertos o servicios de emergencia.

Una amenaza falsa puede acarrear retrasos, gastos operativos y desvíos masivos, además de aumentar la tensión entre los pasajeros y las tripulaciones. Si las autoridades logran identificar a los responsables, estos podrían enfrentarse a delitos vinculados con la seguridad aérea, alarmas públicas y la interferencia ilícita en el tráfico aéreo.

Por el momento, se destaca que los aviones implicados han aterrizado sin daños y no se han confirmado explosivos. La investigación sigue su curso mientras las compañías incrementan la vigilancia y los aeropuertos europeos mantienen activos sus protocolos de emergencia.