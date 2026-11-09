El escalofriante Michal Oksinski, asesino de Cracovia: dibujaba personas ahorcadas y fantaseaba con atacar su colegio

Michal Oksinski, un tornero de 24 años, enfrenta serios cargos tras llevar a cabo un tiroteo en el centro histórico de Cracovia, que dejó un saldo trágico de seis muertos y 16 heridos. Según publica El Debate, Oksinski es el principal sospechoso en una investigación que se agrava tras el descubrimiento de tres cadáveres en su hogar familiar.

El ataque tuvo lugar en la plaza Rynek Główny y sus alrededores, que es uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Oksinski no solo disparó contra los transeúntes, sino que también abrió fuego contra un tranvía, confrontando posteriormente a los agentes que, tras herirlo, lograron detenerlo.

El tiroteo y las primeras investigaciones

De acuerdo con los informes, el acusado irrumpió en el centro de Cracovia, armado y dispuesto a atacar a los viandantes. La Policía selló la zona mientras los servicios de emergencia atendían a los heridos y trasladaban a los que se encontraban en situaciones más críticas a diversos hospitales.

El balance inicial da cuenta de seis personas fallecidas y 16 heridas. La intervención finalizó tras un intercambio de disparos entre el sospechoso y las fuerzas del orden. Oksinski quedó herido y fue llevado bajo custodia, aunque la investigación se centrará en determinar cómo había conseguido armamento, cuándo preparó el asalto y si actuó en solitario.

La Fiscalía polaca investiga el caso como un posible atentado terrorista. Aunque esta calificación aún no confirma una motivación específica, permite un análisis minucioso de la planificación, ideología y conexiones del detenido.

Entre los escenarios que se están examinando se encuentran:

La plaza Rynek Główny , donde se produjeron disparos.

, donde se produjeron disparos. Un tranvía que recibió impactos durante el ataque.

La residencia familiar del sospechoso.

Los hospitales que están tratando a los 16 heridos.

La documentación y los dispositivos electrónicos recogidos por los investigadores.

Tres cuerpos encontrados en el hogar

La gravedad del caso se intensificó cuando los agentes hallaron en el domicilio de Oksinski los cuerpos de su padre, de 53 años; su madre, de 52, y su hermana, de 20. Todos ellos presentaban heridas de bala, según las informaciones recabadas.

La Policía tendrá que determinar si estas muertes ocurrieron antes del tiroteo y si están vinculadas de manera directa al ataque. Además, será necesario reconstruir la cronología de los hechos, incluyendo la posición de los cuerpos y el origen de los disparos, así como determinar si había otras personas en la vivienda.

Dichos hallazgos convierten la investigación en un caso de múltiples asesinatos, además de los fallecimientos y lesiones ocurridas en el centro de la ciudad. Las autopsias y los estudios forenses serán cruciales para establecer la línea temporal de los eventos.

Un perfil influenciado por la violencia y el ultranacionalismo

Oksinski, que se desempeñaba como tornero y tenía 24 años, ha sido descrito en las noticias como un entusiasta de las armas y con inclinaciones hacia una ideología ultranacionalista. Este perfil, aunque relevante, no explica por sí mismo el crimen ni implica la existencia de una organización que lo respalde, pero forma parte del análisis que está llevando a cabo la Fiscalía.

Los investigadores han encontrado dibujos de personas ahorcadas y alusión a un posible ataque a su antiguo colegio. Este tipo de material podría ayudar a entender sus fantasías violentas y su desarrollo personal, aunque los expertos deberán aclarar cuándo se hicieron esos dibujos, qué significado tienen y si intuían alguna conducta futura.

La evaluación psicológica deberá abordar tres aspectos:

Las ideaciones o fantasías violentas que mostró el sospechoso. La preparación material del tiroteo. La posibilidad de una motivación política, personal o terrorista.

Distinguir estos elementos es fundamental para evitar diagnósticos erróneos. La afición por las armas, los inquietantes dibujos o una inclinación radical no justifican por sí solos una matanza. Los análisis deberán sustentarse en evidencias sólidas, testimonios y comunicaciones verificadas.

Interrogantes que la Fiscalía aún tiene por resolver

Los investigadores ahora tienen como prioridad trazar la trayectoria del acusado y determinar si planificó el ataque durante semanas o actúo de manera más impulsiva. Además, tendrán que aclarar la relación entre los asesinatos de su familia y el tiroteo en Cracovia.

Entre las preguntas que persisten destacan:

¿Cuándo ocurrieron las muertes de los padres y la hermana?

¿Qué armas utilizó Oksinski y de qué forma las obtuvo?

¿Contaba con permisos para poseerlas?

¿Dejó mensajes, manifiestos o instrucciones?

¿Tenía algún vínculo con las víctimas?

¿Recibió asistencia o estuvo en contacto con grupos extremistas?

¿Existieron alertas anteriores sobre su comportamiento?

Las respuestas a estas preguntas definirán la acusación que finalmente se presente. Mientras tanto, Cracovia sigue profundamente afectada por esta ola de violencia que ha impactado uno de sus lugares más emblemáticos, abriendo una amplia investigación que implica terrorismo, homicidios múltiples y posibles actos de violencia intrafamiliar.