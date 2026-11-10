Una explosión en Oviedo causa la muerte de un policía tras un tiroteo y deja a otro herido grave

Este martes, 10 de noviembre, una serie de disparos y la posterior explosión de una mochila en el barrio de Otero, en Oviedo, han culminado en la trágica pérdida de un agente policial y han dejado a otro en estado crítico. Según la información preliminar difundida por Europa Press, los policías habían sido alertados sobre unos tiros y se desplazaron a una vivienda.

Todo comenzó con una llamada que hacía referencia a un aparente altercado entre vecinos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer con heridas causadas por disparos. Los servicios de emergencia la trasladaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde, por lo que se sabe, su salud se encuentra estable y fuera de peligro.

Poco tiempo después, los agentes dieron con una mochila en el rellano del edificio. Dentro de ella había un artefacto que se sospechaba podría ser explosivo. Esto llevó a que la Policía activara a los guías caninos y a los técnicos de desactivación de explosivos, conocidos como TEDAX.

La detonación en plena intervención

El portavoz de la Policía Nacional en Asturias, Pedro Aguado, indicó que se decidió trasladar la mochila fuera del edificio para proteger a los residentes del entorno. Lamentablemente, el artefacto estalló justo cuando los agentes lo manipulaban en el exterior.

La explosión resultó fatal para un subinspector de la unidad de Guías Caninos, mientras que un agente de los TEDAX sufrió heridas críticas. Este último ha tenido que ser operado tras perder una pierna y está recibiendo tratamiento médico en el HUCA.

Las autoridades están tras la pista del hombre que se señala como el presunto autor de los disparos y también como posible responsable de dejar la mochila explosiva. La investigación sigue en curso, tratando de determinar si el tiroteo y la explosión están conectados.

Personas afectadas Situación conocida Subinspector de Guías Caninos Fallecido tras la explosión Agente de los TEDAX Herido muy grave; sufrió la amputación de una pierna Mujer herida por arma de fuego Trasladada al HUCA y fuera de peligro Sospechoso En paradero desconocido

Operativo policial en Oviedo

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha movilizado sus unidades operativas con el fin de localizar al sospechoso y de recoger evidencias en la zona. Además, se han establecido controles en las entradas a la ciudad, lo que ha generado retenciones durante la mañana.

La investigación se enfocará en la composición del artefacto, el modo en que la mochila llegó al edificio y la relación entre el sospechoso y la mujer herida. Por el momento, la Policía mantiene activa la operación sin haber realizado detenciones.

Datos confirmados hasta el momento

El incidente tuvo lugar en el barrio de Otero, en Oviedo.

La alerta inicial hacía referencia a un tiroteo.

Una mujer resultó herida por arma de fuego.

Los agentes encontraron una mochila que contenía un posible artefacto explosivo.

La explosión resultó en la muerte de un subinspector de Guías Caninos.

Un agente TEDAX resultó gravemente herido.

El principal sospechoso continúa sin ser localizado.

La Policía Nacional se encuentra consternada por lo sucedido y mantiene bajo vigilancia el área del inmueble mientras los investigadores reconstruyen los acontecimientos de una intervención que ha dejado un agente fallecido y otro con heridas muy serias.