Este es Manuel Ferrero Albares ‘El Ruso’, autor del tiroteo y explosión que mató a un policía y mutiló a otro en Oviedo

Este martes, el barrio de Villafría en Oviedo se convirtió en el escenario de una escalofriante investigación: un tiroteo contra una joven de 17 años, seguido de la explosión de una mochila que cobró la vida de un agente y dejó a otro en estado crítico. Según informaciones de *El Mundo*, Manuel Ferrero Albares, apodado El Ruso, es el principal sospechoso.

La Policía Nacional ha implementado un fuerte operativo de búsqueda para dar con su paradero. De acuerdo a los primeros reportes, tras disparar a la menor, el individuo abandonó el edificio donde ocurrió el ataque y dejó un artefacto explosivo en una mochila, colocándola junto a los buzones o en el rellano del portal. La explosión se produjo durante la intervención de los especialistas que intentaban retirar el peligro del lugar.

Una cadena de violencia en Villafría

Los sucesos se desataron poco después de las siete de la mañana en la calle Rafael Urrusti. Los vecinos escucharon varios disparos y los agentes hallaron indicios de sangre en el edificio. La joven recibió múltiples impactos y fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias, donde se informó que su vida no corre peligro. Sin embargo, la investigación sigue en marcha para determinar con precisión cuántas heridas sufrió y cómo se desarrolló el ataque.

Los investigadores manejan como móvil por el momento un conflicto personal entre Ferrero y la familia de la joven. La adolescente residía en el mismo bloque que el sospechoso, y los primeros indicios apuntan a que había mantenido enfrentamientos previos con sus padres. Aún es temprano para confirmar esta hipótesis.

Después de tirotear a la chica, el sospechoso advirtió a otros vecinos que planeaba hacer estallar el edificio. Luego, dejó la mochila y huyó a bordo de un automóvil Mercedes azul. No obstante, algunas versiones sugieren que podría tratarse de una furgoneta. La Policía trabaja para identificar correctamente el modelo y verificar si el vehículo le pertenecía o si lo utilizó para facilitar su fuga.

El contenido de la mochila era un artefacto que los especialistas clasificaron como altamente peligroso, lo que llevó a la evacuación y acordonamiento de la zona. Desafortunadamente, durante la manipulación, el dispositivo explotó, causando la muerte del subinspector Juan José Rodríguez, conocido entre sus compañeros como Jota, que formaba parte de la Unidad de Guías Caninos. El perro detector, Deny, también perdió la vida en el incidente.

Un agente de los Tedax sufrió heridas de extrema gravedad y hasta perdió una pierna, de acuerdo a informes que han circulado. Los servicios médicos lo trasladaron al HUCA, donde fue sometido a una operación. Los investigadores ahora intentan determinar el funcionamiento del artefacto, así como si contaba con un temporizador o algún mecanismo de activación diferente.

Quién es Manuel Ferrero, El Ruso

Los datos disponibles sitúan a Ferrero como un hombre de entre 64 y 65 años, con antecedentes por delitos comunes. La Policía lo identifica como un individuo peligroso que habría hecho uso de un arma de fuego, fabricado un explosivo y escapado antes de la detonación.

Hasta el momento, no hay constancia de una condena firme por terrorismo ni de una afiliación ideológica. La línea de investigación principal apunta a una disputa vecinal y personal, un detalle que resulta crucial. Por tanto, el caso se considera una serie de delitos graves, como intento de asesinato, homicidio, tenencia ilícita de armas, fabricación o colocación de explosivos y potenciales delitos contra la seguridad pública.

El apodo El Ruso ha sido asociado al sospechoso desde las primeras informaciones, aunque su identidad y su responsabilidad penal deberán confirmarse en el ámbito judicial. La Policía también detuvo a su pareja, a quien se le atribuye una posible colaboración durante las primeras fases de la huida. Este aspecto, sin embargo, queda sujeto a la investigación y la evaluación del juez.

Entre los datos conocidos sobre el fugitivo se encuentran:

Edad: alrededor de 64 o 65 años.

alrededor de 64 o 65 años. Alias: El Ruso.

El Ruso. Residencia: un piso en el barrio de Villafría.

un piso en el barrio de Villafría. Armas: las fuerzas de seguridad suponen que podría estar armado con una pistola y, posiblemente, un rifle.

las fuerzas de seguridad suponen que podría estar armado con una pistola y, posiblemente, un rifle. Vehículo de huida: Mercedes azul, según la información inicial.

Mercedes azul, según la información inicial. Situación: en paradero desconocido al cierre de las informaciones disponibles.

Una búsqueda con controles en toda la ciudad

La Policía Nacional ha puesto en marcha una operación de cerco, en colaboración con la Policía Local. Los agentes revisan el edificio, controlan vehículos y supervisan las salidas de Oviedo. La prioridad es encontrar al sospechoso sin poner en riesgo a los vecinos y conductores, ya que podría estar armado.

La Brigada de Información coordina las investigaciones junto a los grupos de homicidios y Policía Judicial. Los investigadores se esfuerzan por reconstruir cada minuto del suceso: los disparos, el abandono de la mochila, la actuación de los equipos especializados y la ruta de escape. Además, analizarán grabaciones de cámaras, testimonios y posibles comunicaciones del sospechoso.

Aún quedan varios interrogantes por responder:

El origen específico de la disputa con la familia de la joven. El tipo y la potencia del explosivo. El sistema que provocó la explosión. La procedencia de las armas. La implicación de otros en la huida. La situación legal de la pareja detenida, si se verifica su arresto.

La muerte de Juan José Rodríguez y su perro detector añade una carga especialmente dolorosa al operativo. La intervención tenía como objetivo proteger a los residentes del edificio, pero la mochila estalló antes de que los especialistas lograran desactivarla. Mientras la búsqueda de El Ruso sigue en marcha, Villafría se mantiene bajo vigilancia mientras la investigación avanza con pruebas técnicas, testimonios de los vecinos y una escena del crimen aún por desentrañar.