Los Reyes, junto a las familias de las 69 víctimas de Urda; Sánchez se borra y se va a grabar un podcast

Entre aplausos y vítores, los Reyes arroparon a las familias en una ceremonia cargada de dolor y reclamaciones de justicia. Una imagen de respaldo institucional que contrastó con la sonada ausencia de Pedro Sánchez, ocupado en preparar su entrevista electoral con Jordi Wild.

La Catedral Primada de Toledo se convirtió este martes en un lugar de silencio y respeto, donde se conmemoró a las 69 personas que perdieron la vida en el trágico accidente ferroviario de Urda. Los Reyes, junto con familiares y supervivientes, participaron en una ceremonia profundamente sentida, marcada por el dolor y el deseo de esclarecer lo sucedido.

La misa dio comienzo a las siete de la tarde en el crucero del templo, un espacio escogido para albergar a un mayor número de asistentes. Alrededor de 1.500 personas estuvieron presentes, entre ellos aproximadamente 150 familiares de las víctimas y quienes resultaron heridos en el siniestro ocurrido el 28 de octubre.

Un homenaje con 69 velas

Felipe VI y Doña Letizia llegaron vestidos de luto y fueron recibidos por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el deán del Cabildo, Juan Pedro Sánchez, y el obispo auxiliar, Francisco César García. Una vez en el interior de la catedral, se acomodaron junto al altar, muy cerca de los familiares.

Uno de los momentos más conmovedores se dio al colocar 69 velas, una por cada vida extinguida. Vecinos de Urda llevaron las velas hasta los pies del Cristo de la Vera Cruz, una imagen con gran significado para la localidad, que fue trasladada al templo para presidir el homenaje.

La primera lectura fue realizada por Ana Benítez, hermana de uno de los fallecidos. Con su intervención, dio voz a las familias que, mientras lidian con su duelo, esperan respuestas sobre las causas del trágico suceso. Durante la homilía, Cerro Chaves enfatizó la importancia de recordar a las víctimas y de fortalecer la seguridad en el ámbito ferroviario.

La ceremonia transformó el dolor privado de las familias en un acto colectivo de memoria y solidaridad.

Amplia representación institucional

El funeral congregó a representantes de las principales instituciones del Estado y de la comunidad de Castilla-La Mancha. Asistieron personalidades como la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el presidente regional, Emiliano García-Page.

Además, estuvieron presentes el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo; las ministras Margarita Robles, Milagros Tolón y Mónica García; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como varios presidentes autonómicos, entre ellos Alfonso Rueda, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Jorge Azcón, María Guardiola y Fernando López Miras.

La representación local incluyó al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y a los regidores de Madrid, Los Yébenes y Urda: José Luis Martínez-Almeida, Jesús Pérez Martín y Manuel Galán Moreno. La Iglesia estuvo representada por los cinco obispos de Castilla-La Mancha y por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, junto a otros prelados.

El gesto de los Reyes con las familias

Al concluir la misa, los Reyes se acercaron a los familiares y a los heridos que ocupaban las primeras filas. Felipe VI y Letizia estrecharon sus manos y expresaron sus condolencias antes de retirarse de la catedral en compañía del arzobispo.

La presencia de los monarcas fue un nuevo gesto de apoyo hacia los afectados. Recordemos que el 29 de octubre, un día después del accidente, ambos visitaron a los heridos hospitalizados en el Hospital Universitario de Toledo y a las familias de las personas desaparecidas que se encontraban en la Casa Sacerdotal.

Detalles destacados del funeral

69 velas recordaron a cada víctima mortal.

Unos 150 familiares y supervivientes asistieron a la ceremonia.

La misa se celebró en el crucero de la catedral para ampliar el aforo.

La ceremonia estuvo presidida por Francisco Cerro Chaves .

. Los vecinos de Urda participaron en el traslado de las velas.

Los Reyes saludaron personalmente a familiares y personas heridas.

El homenaje dejó una imagen imborrable: 69 luces frente al Cristo de la Vera Cruz, mientras las familias enfrentan el dolor de su pérdida y toda la nación espera que la investigación arroje luz sobre lo que ocurrió aquel 28 de octubre.