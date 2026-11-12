El aviso desesperado de un pasajero al maquinista evitó que un Iryo chocase también con los dos trenes de Urda

Un aviso desde el interior del tren logró prevenir una segunda colisión en la tragedia ferroviaria de Urda. Según una exclusiva de El Debate, un pasajero alertó al maquinista de un Iryo mientras el tren estaba detenido por un fallo en el sistema de seguridad LZB.

El mensaje llegó en un instante crítico. La avería había dejado sin supervisión automática a varios trenes en la línea Madrid-Sevilla, lo que forzó la comunicación entre maquinistas y el centro de control de Adif. El accidente principal, que tuvo lugar el 28 de octubre en Urda (Toledo), causó la muerte de 69 personas y dejó a más de 200 heridas, según los balances provisionales confirmados en los últimos días.

Un sistema de seguridad desactivado

El sistema LZB supervisa la velocidad y la distancia entre los trenes en ciertos tramos de alta velocidad. Su fallo en la transmisión obligó a activar el Bloqueo de Señalización Lateral, un sistema de respaldo que requiere una vigilancia extrema, así como adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios (AITAT) ha sugerido que, de manera provisional, se aplique la llamada marcha a la vista en caso de fallo del sistema principal. Esta modalidad exige al conductor circular a una velocidad que le permita detener el tren frente a cualquier obstáculo o señal de parada.

En la práctica, la diferencia entre ambos procedimientos es crucial:

Procedimiento Exigencia principal Marcha normal Mantener la velocidad permitida por la señalización y el sistema de control Marcha a la vista Avanzar con la capacidad de detenerse ante cualquier obstáculo BSL tras fallo del LZB Implementar instrucciones adicionales y aumentar la coordinación

La investigación tendrá que esclarecer por qué el centro de control permitió al AVE reanudar la marcha en condiciones normales, mientras que otro maquinista se había negado a hacerlo así y había solicitado proceder bajo el protocolo de seguridad. Cabe recordar que esta decisión permitió al AVE recorrer cerca de 25 kilómetros a una velocidad próxima a 200 km/h antes de llegar al Iryo detenido.

El pasajero que avisó al maquinista

El nuevo relato pone a un viajero en el centro de una maniobra que pudo evitar una catástrofe aún mayor. El pasajero, al darse cuenta de que el convoy podría estar expuesto a una circulación peligrosa, alertó al conductor del Iryo. El maquinista actuó rápidamente, evitando que el tren avanzara sin garantías hacia la zona de riesgo.

Este aviso es de vital importancia ya que también había otros dos trenes involucrados en la situación peligrosa. La secuencia de decisiones se basaba en mensajes telefónicos, órdenes desde el centro de mando y cómo cada conductor interpretaba las condiciones de circulación. Un error en este entramado podría haber desencadenado otro choque en un trayecto donde distintos trenes habían sido afectados por la avería.

La AITAT ha subrayado que su informe preliminar no establece aún las causas definitivas ni asigna responsabilidades. La CIAF también mantiene su investigación abierta. Por ello, cualquier reconstrucción de los hechos debe diferenciar lo que ya está confirmado, las declaraciones conocidas y las hipótesis que aún deben ser validadas.

La gestión política de la tragedia

La exclusiva del periodista Alejandro Entrambasaguas también ha centrado la atención en la gestión posterior del accidente. La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, se encontraba en la sala del centro de control de Adif en Atocha, donde se transfirió el audio de las conversaciones entre los responsables de la circulación y los maquinistas, según la información publicada por El Debate.

Dichas grabaciones terminaron filtrándose a medios alineados con el Gobierno. Esta exposición ha provocado críticas tanto políticas como sindicales, así como posibles implicaciones legales por la divulgación de comunicaciones relacionadas con una investigación en curso. La Guardia Civil aparentemente ha encontrado una huella que podría señalar a Moncloa, aunque deberá determinarse la responsabilidad exacta y la legalidad del proceso de extracción y difusión en sede judicial.

El tema también salpica al entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, quien calificó de «inexplicable» la autorización dada al AVE. Sin embargo, la investigación aún debe definir qué información recibió el controlador, qué instrucciones fueron comunicadas por Adif y si existieron fallos organizativos previos.

Además, otros movimientos han intensificado la polémica:

Carlos Cuerpo ha recolocado en Transportes a la periodista que Puente tenía como jefa de gabinete en Valladolid en un puesto de subdirección general.

ha recolocado en Transportes a la periodista que tenía como jefa de gabinete en Valladolid en un puesto de subdirección general. Margarita Robles decidió no sentarse con los ministros durante el funeral de las víctimas de Urda y optó por permanecer junto a los militares.

decidió no sentarse con los ministros durante el funeral de las víctimas de Urda y optó por permanecer junto a los militares. La oposición ha exigido aclaraciones acerca de la filtración de los audios y sobre cómo se gestionaron las primeras horas tras el accidente.

Las preguntas que aún persisten

La investigación deberá dar respuesta, entre otras, a las siguientes cuestiones:

¿Por qué se autorizó la marcha normal del AVE con el LZB fuera de servicio? ¿Qué trenes conocían la ubicación del Iryo detenido? ¿Por qué no se implementó desde el inicio una limitación general a 40 km/h? ¿Quién descargó y difundió las grabaciones del centro de control? ¿Qué responsabilidad corresponde a los procedimientos, a la cadena de mando y a las decisiones individuales?

El accidente de Urda no se reduce al error de un solo trabajador. La seguridad ferroviaria depende de sistemas técnicos, protocolos claros y comunicaciones bien coordinadas. Aunque el aviso de un pasajero evitó que el Iryo se sumara a la colisión, también puso de manifiesto la fragilidad de un sistema que no debería estar supeditado a un grito de auxilio desde un asiento.