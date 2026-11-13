Irene Montero, Victoria Rosell y ‘PAM’ bajo sospecha: la Fiscalía Europea pone la lupa en las pulseras antimaltrato

Alguna se ira p’alante.

El Ministerio de Igualdad de la etapa de Irene Montero aparece salpicado por la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo este jueves una operación en el Tribunal de Cuentas, que preside Enriqueta Chicano, y en el Ministerio de Igualdad que hoy dirige Ana Redondo.

Investigan un fraude con fondos europeos destinados a comprar las pulseras telemáticas que controlan el cumplimiento de las medidas cautelares y de las condenas por violencia de género. Los agentes se presentaron en las dos sedes para reclamar la documentación de los contratos de estos dispositivos.

El cambio de sistema de 2023

Los agentes sitúan el foco en la gestión de Montero.

«La investigación de la Fiscalía Europea afecta al Ministerio de Igualdad durante el mandato de la líder de PODEMOS Irene Montero, ya que se cambió el sistema de las pulseras antimaltrato», explican.

En julio de 2023, con Montero al frente, Igualdad sacó una nueva licitación de unos 50 millones de euros, financiada en parte con fondos europeos. El contrato se adjudicó a la UTE Vodafone-Securitas. Además de cambiar de empresa gestora, el Ministerio dejó de alquilar los aparatos y pasó a comprarlos directamente.

Ese cambio trajo problemas serios. Según las mismas fuentes, un fallo en la migración de datos hizo que el centro de control perdiera el acceso a los historiales anteriores al 20 de marzo de 2024.

Una vez más, el sistema establecido para resguardar a las víctimas de la violencia de género se encuentra en el ojo del huracán.

Según Okdiario, el Gobierno Sánchez tenía, en privado, reservas sobre la efectividad de las pulseras antimaltrato, pero, a pesar de los problemas acumulados, decidió mantener el dispositivo en funcionamiento.

La investigación ha ido más allá de simples fallos de conexión o errores de geolocalización.

Ahora, la Fiscalía Europea ha iniciado diligencias por un posible fraude relacionado con fondos de la Unión Europea.

A su vez, la UCO de la Guardia Civil ha solicitado documentos al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas. Por el momento, la Fiscalía no ha divulgado quién es objeto de investigación ni el monto económico exacto del presunto fraude.

Un contrato de 42,6 millones

El punto de atención se centra en el contrato otorgado en 2023 a Vodafone y Securitas, que asciende a 42,6 millones de euros. De esta cifra, 4,6 millones provenían de fondos europeos, destinados a adquirir 22.800 dispositivos: terminales para las víctimas, equipos para los agresores y brazaletes de control.

La sustitución del proveedor, tras la salida de Telefónica, provocó un trasvase de información entre sistemas que generó incidentes significativos. El proceso de traspaso comenzó el 6 de noviembre de 2023, y desde entonces se han multiplicado las alertas sobre dispositivos que no se comunicaban correctamente, notificaciones que llegaban con retraso y dificultades para rastrear a los usuarios.

El Ministerio de Igualdad confirmó que 886 maltratadores pudieron haber escapado del control porque se habían “desprendido de la pulsera”. Además, emergieron quejas de víctimas que durante meses denunciaron fallos en sus dispositivos, sin recibir respuestas efectivas. En un sistema cuyo éxito se basa en la inmediatez, un fallo técnico puede comprometer tanto el resultado de un proceso judicial como la seguridad física de una mujer.

Un informe que pone en entredicho toda la contratación

El Tribunal de Cuentas revisó los contratos desde 2018 hasta 2023. En total, estos expedientes superan los 102,6 millones de euros. Su informe identificó debilidades en la contratación, ejecución y supervisión del servicio.

Entre los problemas destacados figuran:

Interrupciones en el servicio durante el cambio de proveedor.

Errores de geolocalización que permitieron la cercanía de agresores a sus víctimas.

Demoras en la reparación o sustitución de dispositivos.

Baterías que apenas duraban una semana y media, cuando las especificaciones técnicas indicaban seis meses.

Insuficientes controles para asegurar que el servicio cumpliera con los requisitos acordados.

El órgano fiscalizador enfatizó que la calidad del servicio debía primar sobre los ahorros económicos. Esta observación cobra relevancia, dado que las nuevas pulseras resultaron más económicas que las anteriores, pero no ofrecieron un rendimiento que las autoridades corrigieron con la celeridad imprescindible.

Este asunto no se limita a una cuestión administrativa. Las pulseras son parte fundamental de las medidas cautelares y de las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces. Si el sistema falla, la víctima podría no recibir el aviso de aproximación, y el juzgado podría estar operando con información incompleta. La Fiscalía General del Estado reconoció que las incidencias han dado lugar a situaciones que pueden influir en procedimientos judiciales, incluso llegando a provocar la absolución de maltratadores.

Las respuestas del Ministerio de Igualdad

La ministra Ana Redondo ha desestimado las acusaciones, tildando de “bulo” las informaciones relacionadas con este caso. Desde el Gobierno aseguran que los problemas se han abordado mediante ajustes técnicos y un nuevo contrato, si bien la auditoría interna que se anunció para revisar el funcionamiento del sistema aún no ha concluido.

La intervención de la UCO en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas intensifica la presión sobre el Ejecutivo. Este movimiento forma parte de una investigación liderada por la oficina madrileña de la Fiscalía Europea, y no de una revisión política habitual. Cabe recordar que el organismo europeo ya había manifestado interés por el uso de fondos comunitarios en relación a estos dispositivos.

La investigación deberá establecer si se ha hecho un uso incorrecto de los fondos europeos, si se han respetado las condiciones del contrato y quién tenía conocimiento de los fallos antes de que se hicieran públicos. También se tendrá que aclarar si las incidencias son simples problemas de transición entre empresas o si hubo decisiones que agravasen el riesgo.

Algunos datos que iluminan el caso

Dato Situación conocida Contrato de 2023 42,6 millones de euros Fondos europeos 4,6 millones Dispositivos adquiridos 22.800 unidades Contratos examinados 2018, 2021 y 2023 Importe total analizado 102,6 millones Maltratadores no localizados 886 casos reconocidos por Igualdad

El expediente abarca tres dimensiones: la seguridad de las víctimas, la responsabilidad de la Administración y el control del dinero europeo. Hasta que la Fiscalía Europea concluya su investigación, no se puede afirmar rotundamente que haya un delito comprobado. Sin embargo, sí hay un conjunto bien documentado de fallos, avisos y controles insuficientes que demandan respuestas concretas.

El funcionamiento de una pulsera antimaltrato no permite matices: una alerta que no llega a su debido tiempo puede transformar un fallo técnico en un verdadero peligro.