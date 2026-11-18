La investigación judicial sobre la entrada masiva en Ceuta toma fuerza con dos nuevas diligencias que sitúan en la mira la cadena de avisos que precedió a la crisis. El Mundo informa que la juez María Tardón ha convocado como testigo al cónsul general de España en Tetuán y ha solicitado una nueva declaración del exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno.

Este no es un trámite cualquiera. La magistrada busca entender quiénes conocieron el riesgo, en qué momento lo supieron y qué acciones se tomaron con esa información, justo antes de que miles de personas intentaran cruzar la frontera entre los días 30 y 31 de julio. En el ámbito político, las alertas suelen correr como la pólvora; sin embargo, en los expedientes judiciales, el proceso es considerablemente más lento y, a menudo, más comprometedora.

El viaje del cónsul y el carril especial

La citación del diplomático surge de la declaración de un mando de la Policía Nacional. Según su argumento, el 28 de julio recibió la instrucción de habilitar con urgencia un carril para facilitar el paso del cónsul español destinado en Tetuán. En las dependencias policiales circuló una versión que indicaba que el cónsul había viajado a Ceuta para alertar sobre una inminente entrada masiva desde Marruecos.

La juez no valida esa hipótesis a priori, pero considera indispensable investigarla. Por eso pretende aclarar varios puntos:

Si el cónsul se trasladó a Ceuta antes de la oleada.

Con qué autoridades de la Delegación del Gobierno se reunió.

Qué información compartió en relación con los movimientos migratorios.

Si existieron correos, mensajes, informes o anotaciones sobre esos encuentros.

Si la advertencia fue recibida por el delegado del Gobierno o por otros organismos.

La precisión es clave. La primera referencia policial mencionaba al cónsul de España en Tánger, pero la magistrada ha rectificado esto y ha establecido que debe declarar el representante diplomático en Tetuán. Un detalle administrativo que, en un caso de esta magnitud, podría tener un mayor impacto que numerosos discursos parlamentarios.

El jefe de Gabinete vuelve al juzgado

Gonzalo Sanz, quien fue jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, ya compareció el 1 de octubre. Ahora deberá hacerlo de nuevo para aclarar una visita que, según la resolución judicial, no mencionó en su primera declaración. Tardón quiere saber si se reunió con el cónsul, de qué hablaron y si transmitió dicha información a Miguel Ángel Pérez Triano, el entonces responsable de la Delegación.

Esta nueva comparecencia cobra importancia porque Sanz ha afirmado que sí comunicó a su superior las alertas que recibió antes de la crisis. Su testimonio contradice lo que inicialmente declaró Pérez Triano, quien negó haber recibido ciertos avisos del Centro Nacional de Inteligencia. Esta discrepancia contribuyó a su dimisión y se convirtió en uno de los principales ejes tanto políticos como judiciales del caso.

El expediente tiene como objetivo reconstruir una cadena de comunicaciones que pudo presentar fallas en diversos puntos. La pregunta no es solo si hubo advertencias, sino si estas fueron correctamente evaluadas, si llegaron a los responsables apropiados y si las decisiones tomadas resultaron suficientes para proteger la frontera y hacer frente a la emergencia.

Una declaración aplazada con efecto político

Además, la juez ha decidido aplazar la declaración de Pérez Triano, que estaba programada inicialmente para el 18 de noviembre. El exdelegado comparecerá finalmente el 1 de diciembre, después de las elecciones generales, dado que su defensa informó que no podría asistir al estar designado para una mesa electoral el 29 de noviembre.

Este retraso no implica por sí mismo un juicio de valor judicial, pero sí altera el calendario de una causa con claro impacto político. Pérez Triano es el primer imputado en las diligencias que dirige Tardón sobre la entrada irregular y las responsabilidades que pudieron surgir de la gestión en esos días.

La investigación busca determinar si hubo negligencia, omisiones o decisiones insuficientes antes y durante el colapso fronterizo. También se examina el papel de las autoridades marroquíes y la posible existencia de avisos previos sobre concentraciones y movimientos extraordinarios en la zona de Castillejos.

El foco alcanza a la cadena de mando

La causa ha ido creciendo desde que la Audiencia Nacional asumió la investigación. La magistrada ha solicitado documentación a organismos de seguridad, ha interrogado a mandos policiales y ha pedido información sobre reuniones llevadas a cabo antes de la entrada masiva. En declaraciones previas, Sanz dijo que varios ministerios recibieron con inquietud los informes que hablaban de «colapso» y «emergencia migratoria».

Esta situación introduce una dimensión política adicional: no se limita a analizar lo que sucedió en la frontera, sino también a cómo se manejó la información en los escalones superiores de la Administración. La oposición ya ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y al Ministerio del Interior bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, mientras que el Ejecutivo ha defendido su actuación y ha rehusado asumir responsabilidades hasta que se concluya la instrucción.

El calendario judicial podría mantener vivo el asunto durante meses. Las próximas comparecencias ayudarán a determinar si existió una alerta diplomática concreta, si fue recibida por la Delegación y si la respuesta institucional estuvo a la altura de una situación que terminó desbordando los mecanismos de seguridad.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es una coincidencia temporal: la declaración del exdelegado tendrá lugar apenas dos días después de las elecciones generales. En esta investigación, incluso el calendario parece haber decidido declarar por separado.