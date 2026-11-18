La ministra de Igualdad, Ana Redondo, admitió en una reunión privada que las pulseras antimaltrato «fallan en la esencia». La grabación, que ha sido revelada por ABC, pone de manifiesto que la responsable del sistema era consciente de los problemas de geolocalización y de su repercusión en la protección de las víctimas.

El asunto ha vuelto a ser objeto de debate tras las denuncias de agentes especializados que aseguran que los errores persisten. Según su testimonio, «se cruzan víctima y agresor y no salta la alerta». La confesión privada de la ministra contrasta con el mensaje público del Gobierno, que durante meses minimizó la importancia de estos incidentes y prometió mejoras a través de nuevos contratos.

Una advertencia que nunca llegó al público

La reunión se realizó en noviembre de 2025 en las instalaciones de Securitas Seguridad España en Madrid. En ese encuentro, representantes del servicio informaron a Redondo que la funcionalidad del sistema dependía de una geolocalización que no siempre era fiable. La ministra reconoció que su funcionamiento era mejor «hace cuatro años o tres años» y entendió que el inconveniente se debía a un fallo en el diseño básico de la herramienta.

La frase más comprometida fue clara: «El sistema que, como muy bien habéis explicado y me habéis contado, se basa en la geolocalización, falla en la esencia». Sin embargo, tras su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, presentó aquella reunión como un encuentro interno y no hizo público el verdadero alcance de las deficiencias técnicas que habían sido comunicadas.

La discrepancia entre lo que la ministra asumió en privado y lo que defendió en público se ha convertido en uno de los núcleos de la controversia. Las pulseras no son un mecanismo accesorio: permiten supervisar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y alertar de acercamientos entre agresores y víctimas.

Policías y fiscales describen fallos concretos

Los agentes encargados de gestionar las alertas aseguran que los problemas impactan en situaciones operativas. No se limitan a cortes puntuales o baterías defectuosas. También reportan fallos en la ubicación y avisos que no se activan cuando los dispositivos entran en zonas de riesgo.

Entre las incidencias indicadas se incluyen:

Cruces entre víctima y agresor sin activación de la alerta.

Errores en la geolocalización.

Interrupciones en el servicio.

Baterías con una autonomía muy inferior a la estimada.

Retrasos en las reparaciones o sustituciones de dispositivos.

Dificultades para acceder a datos históricos de ubicación.

El Tribunal de Cuentas documentó problemas similares al analizar los contratos de 2018, 2021 y 2023. El órgano señaló que ciertas baterías apenas duraban alrededor de una semana y media, a pesar de que las especificaciones técnicas contemplaban hasta seis meses de autonomía. También se registraron acercamientos de agresores que no fueron correctamente reflejados debido a los errores de localización.

La Fiscalía General del Estado ya había alertado sobre el potencial impacto de estas incidencias en procedimientos judiciales. La falta de datos históricos resultó en 123 requerimientos sin respuesta y, según la información publicada, contribuyó a sobreseimientos provisionales y absoluciones.

Más de 102 millones bajo revisión

El costo de contratación del sistema asciende a 102,6 millones de euros en los tres expedientes auditados por el Tribunal de Cuentas. El contrato correspondiente a 2023 alcanzó los 42,6 millones, y recibió financiación parcial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea está ahora investigando si ha habido un uso indebido de fondos comunitarios. La UCO ha recopilado documentación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas. La investigación continúa abierta y, hasta el momento, no se ha demostrado delito ni responsabilidad penal.

El informe de auditoría sí detectó deficiencias en varias áreas:

Área Problema señalado Contratación Planificación inadecuada y falta de previsión ante cambios de empresa Supervisión Seguimiento débil del cumplimiento del servicio Tecnología Fallos de geolocalización, interrupciones y baterías defectuosas Reparaciones Retrasos en la resolución de incidencias Continuidad Riesgo de cortes durante el traspaso entre adjudicatarias

El departamento de Ana Redondo informó al Tribunal de Cuentas sobre la rotura de 6.795 dispositivos de agresores y 233 de víctimas. Este dato refleja la presión constante sobre un sistema que debería funcionar sin margen de error, aunque la ruptura de terminales no justifica por sí sola los problemas de geolocalización ni los fallos de alerta.

El perfil de la ministra ante la crisis

Ana Redondo asumió el Ministerio de Igualdad con el desafío de corregir los problemas heredaros del sistema telemático. Su gestión se ve ahora condicionada por una contradicción: es consciente internamente de la gravedad de las deficiencias, pero no lo comunicó con la misma claridad al debate público.

Algunos puntos clave de su actuación incluyen:

Reconoció en privado que el sistema presentaba un fallo estructural.

Defendió públicamente la transparencia del Ministerio.

Aseguró que los fondos se habían utilizado de manera adecuada.

Prometió mejoras a través de una nueva contratación.

Debe rendir cuentas políticamente mientras la Fiscalía Europea prosigue su investigación.

La responsabilidad política no implica necesariamente responsabilidad penal. Esa distinción será clave mientras los investigadores analizan contratos, controles y decisiones administrativas. Sin embargo, el problema inmediato persiste: una víctima puede quedar desprotegida si el dispositivo no logra localizar correctamente al agresor o no emite la alerta a tiempo.

La frase pronunciada en aquella reunión privada resume la magnitud del asunto: el sistema no fallaba solo en un detalle técnico, sino en la función esencial para la que fue creado. Mientras se aclaran los expedientes, las víctimas necesitan que cada alerta se emita a tiempo, cuando aún es posible evitar el daño.