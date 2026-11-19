Este miércoles, un hombre de 69 años perdió la vida en Badajoz, mientras su esposa sufrió heridas tras ser tiroteados en medio de la calle.

Este ataque, que se investiga como un posible ajuste de cuentas, vuelve a poner a Los Rochos en el centro de la problemática relacionada con el narcotráfico y las indagaciones sobre las cloacas del PSOE. ‘OkDiario’ reportó los detalles del suceso y el historial del grupo en su información sobre el tiroteo.

El atacante, encapuchado y a bordo de una motocicleta, habría disparado hasta en tres ocasiones contra la pareja en la calle Nicolás López de Velasco, cerca de la plaza de El Pirulo.

Una de las balas impactó en la cabeza del hombre, mientras que su esposa sufrió una herida en la mano.

Los servicios de emergencia trasladaron a la mujer al hospital, pero no lograron salvar al fallecido.

Un ataque dirigido contra los padres

La línea principal de investigación de la Policía sugiere que las víctimas eran los progenitores de Daniel G. M., un joven involucrado en conflictos con miembros de Los Rochos. El fallecido administraba varios negocios en Extremadura y, según se ha informado, no tenía un vínculo conocido con el tráfico de drogas. Se sospecha que el ataque está relacionado con las discrepancias de su hijo y sería una represalia hacia su entorno familiar.

Se presume que el autor contaba con la complicidad de otro sujeto, que pilotaba la motocicleta utilizada en la fuga. Ambos llevaban el rostro cubierto. La Policía Nacional estableció un cordón en la zona y activó un operativo para dar con los autores, mientras que la Policía Local y los servicios de emergencia atendían a los afectados.

El ataque ocurrió alrededor de las once de la mañana, en una zona comercial y transitada por vecinos y viandantes. La elección de este lugar y hora elevó la alarma entre los habitantes y reavivó los temores de que los enfrentamientos entre clanes rivales trascendieran los espacios clandestinos.

La guerra entre clanes

Fuentes policiales citadas en el reportaje consideran que este crimen está ligado a una disputa entre facciones vinculadas al narcotráfico en Badajoz. Esta rivalidad, además, se ha extendido a localidades cercanas a Portugal, a donde algunos implicados podrían intentar escapar tras cometer actos delictivos, debido a la proximidad de la frontera.

El nombre de Los Rochos ha estado asociado a diversos episodios violentos, aunque la investigación debe dilucidar cuáles individuos intervinieron en este último tiroteo y la magnitud de su responsabilidad. La atribución de un delito por parte de la Policía no se traduce en una condena, siendo la tarea de los tribunales establecer los hechos concretos.

Entre los elementos que delinean el contexto del crimen figuran:

Una cadena de ajustes de cuentas entre grupos en conflicto.

La utilización de sicarios encapuchados y vehículos de escape.

Ataques dirigidos a familiares de quienes presentan deudas o conflictos previos.

La cercanía de Portugal como posible ruta de huida.

La inquietud vecinal por el clima de violencia en espacios públicos.

El vínculo con el caso de la juez Biedma

El clan también ha sido mencionado en las investigaciones que se llevan a cabo sobre las supuestas cloacas del PSOE. De acuerdo con informaciones publicadas, colaboradores del entorno de Leire Díez habrían contactado con personas cercanas a Los Rochos a través del exjuez condenado Luis Sáenz de Tejada, buscando actuar contra la magistrada Beatriz Biedma.

La juez Biedma fue responsable del procedimiento relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y posteriormente participó en la causa de la Audiencia Nacional que examina las presuntas maniobras contra jueces, fiscales y agentes del Cuerpo de la Guardia Civil. La magistrada ha denunciado la posible existencia de conexiones entre dichas acciones y grupos relacionados con el narcotráfico en Badajoz.

La información sostiene que Cintia Rocho se habría negado a colaborar en acciones contra la juez. Sáenz de Tejada, por su parte, desmintió ante el juez Santiago Pedraz cualquier conocimiento sobre la magistrada o haber ordenado seguimientos y acosos hacia Biedma. La investigación continúa abierta y se enfrenta a acusaciones y declaraciones cuya valoración corresponde al instructor.

El perfil de Los Rochos

La familia mantiene una notable presencia en la narrativa policial y mediática sobre la delincuencia organizada en Badajoz. Su nombre ha quedado unido a disputas por el dominio de actividades ilícitas, venganzas y altercados con otros grupos.

Algunas características del clan y su entorno incluyen:

Cintia Rocho está vinculada a la investigación sobre las supuestas cloacas y las gestiones para desacreditar a Biedma. El grupo se encuentra envuelto en una disputa con facciones rivales de la provincia. Los conflictos han propiciado episodios de violencia armada, generando temor en los vecinos. La investigación judicial indaga sobre la posible conexión entre intermediarios políticos, abogados y personas asociadas al clan. Las acusaciones sobre la contratación de individuos para agredir a la juez aún deben confirmarse ante la justicia.

El asesinato del comerciante y el ataque a su esposa añaden un nuevo capítulo a una guerra que, de acuerdo con la información disponible, se extiende más allá de los implicados directos. En Badajoz, el temor vuelve a instaurarse en calles donde un tiro puede transformar un enfrentamiento entre clanes en una tragedia familiar.