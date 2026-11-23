El debate sobre la seguridad en España llega en un momento en que se registran más delitos graves en diversas categorías. Un análisis de El Debate señala que el mayor aumento se da en el blanqueo de capitales, el narcotráfico, los homicidios y las agresiones sexuales.

La comparación entre 2023 y 2025 no permite atribuir las variaciones a una única causa. Factores como la denuncia, las acciones policiales, las dinámicas de las redes criminales y cambios en la sociedad juegan un papel importante. Sin embargo, la tendencia es preocupante: los homicidios y asesinatos consumados aumentan de 333 a 378, lo que representa un incremento del 13,5 %. Además, los delitos de lesiones crecen un 9,5 %, alcanzando los 129.323.

Blanqueo y narcotráfico, los incrementos más notables

El blanqueo de capitales presenta el aumento más pronunciado. Los casos conocidos se disparan de 516 en 2023 a 1.338 en 2025, lo que se traduce en un 159,3 % más. Aunque esta cifra no refleja únicamente la cantidad de dinero lavado ni abarca la totalidad del fenómeno, sí indica un incremento en las investigaciones, las denuncias y la detección de operaciones relacionadas con fondos ilegales.

También se observa un crecimiento en el tráfico de drogas. En 2025, se contabilizan 22.720 infracciones, frente a las 21.033 de 2023, lo que supone un aumento del 8 %. En el primer semestre de 2026, se registran 12.009 infracciones, lo que representa un 8,3 % más que en el mismo periodo del año previo.

El narcotráfico, además, mantiene una faceta violenta. La tensión sobre las rutas marítimas, el uso de embarcaciones rápidas y la competencia entre organizaciones elevan el peligro tanto para las fuerzas del orden como para las comunidades costeras. La trágica muerte de dos guardias civiles en aguas de Huelva, el 8 de mayo de 2026, es un claro ejemplo de este costo humano.

Categoría 2023 2025 Variación Blanqueo de capitales 516 1.338 +159,3 % Tráfico de drogas 21.033 22.720 +8 % Homicidios y asesinatos consumados 333 378 +13,5 % Delitos de lesiones 118.125 129.323 +9,5 % Delitos contra la libertad sexual 21.825 23.668 +8,4 %

Estas cifras reflejan los delitos que son conocidos por las autoridades, mas no constituyen una visión completa de la delincuencia que realmente ocurre. En lo que respecta a los delitos económicos y sexuales, hay una diferencia considerable entre lo que sucede y lo que se denuncia.

Robos, asaltos y la violencia cotidiana

Los robos y asaltos están presentes en la percepción de inseguridad de la población, aunque es esencial distinguir entre sus diferentes modalidades. No tienen el mismo efecto un hurto sin violencia que un robo con intimidación, un asalto en una vivienda o un ataque en la calle. Las estadísticas globales pueden esconder diferencias significativas entre regiones y tipos de víctimas.

El aumento en las lesiones, que alcanzan las 129.323 infracciones en 2025, ofrece contexto sobre esta violencia diaria. Detrás de cada cifra hay peleas, agresiones y conflictos que pueden surgir en entornos de ocio, espacios públicos o en el seno familiar. La prevención depende tanto de la efectividad policial como de la agilidad del sistema judicial y del apoyo a las víctimas.

La evolución del panorama también invita a considerar los delitos patrimoniales junto a las nuevas formas de organización criminal. Algunas redes delictivas combinan robos, narcotráfico, extorsiones y blanqueo. El dinero obtenido circula posteriormente a través de empresas, adquisiciones, testaferros o activos digitales, complicando su seguimiento.

Homicidios y delitos sexuales

El número de homicidios y asesinatos consumados ha crecido un 13,5 % entre 2023 y 2025. Esta variación exige precaución: un cambio anual puede estar influenciado por unos pocos casos y no implica que todos los ciudadanos enfrenten el mismo peligro. Sin embargo, la cifra indica una tendencia que requiere la atención de las fuerzas de seguridad, enfocándose en áreas geográficas, causas y perfiles de las víctimas.

Los delitos contra la libertad sexual pasan de 21.825 a 23.668, un aumento del 8,4 %. Dentro de este total, las agresiones sexuales con penetración suben de 4.890 a 5.370, es decir, un 9,8 %. Según los registros más recientes, en 2026 se denuncian cerca de 15 violaciones al día, lo que se traduce en una cada hora y 35 minutos.

Es crucial que las estadísticas no reduzcan a las víctimas a meras cifras. Cada denuncia puede conllevar daños físicos, miedo, aislamiento y efectos psicológicos que perduran en el tiempo. La atención médica, la asistencia legal y el acompañamiento especializado son fundamentales para evitar que el proceso agrave el dolor inicial.

Un balance que va más allá de la disputa política

El Gobierno de Pedro Sánchez considera este balance en un marco electoral donde la seguridad compite con la vivienda, la economía y la corrupción en atraer la atención del público. La oposición utiliza el aumento de ciertos delitos como argumento para cuestionar la gestión, mientras que un análisis técnico demanda diferenciar entre denuncias, investigaciones, condenas y criminalidad no denunciada.

Las prioridades inmediatas incluyen fortalecer la investigación patrimonial, perseguir las estructuras del narcotráfico, proteger a las víctimas de la violencia sexual y mejorar la respuesta ante robos violentos. También es imprescindible presentar series de datos homogéneas y comparativas para evitar que estas cifras se utilicen únicamente como material de campaña.

La delincuencia no se mide solamente por el número total de denuncias, sino también por la capacidad del Estado de rastrear el dinero ilícito, desmantelar redes y prevenir que la violencia se normalice en la vida cotidiana.