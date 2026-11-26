Un marinero ha perdido la vida y otros seis han resultado heridos de poca gravedad a causa del hundimiento del quimiquero Med Emre cerca de Ibiza. El barco transportaba cerca de 7.000 toneladas de combustible, lo que equivale a unos 1,2 millones de litros, cuando se fue a pique durante la madrugada. El buque navegaba entre Algeciras y Barcelona bajo pabellón de Malta.

Los servicios de emergencia llevaron a cabo la evacuación de los supervivientes mientras las autoridades iniciaron los protocolos contra la contaminación marítima. El primer objetivo fue asegurar la localización de toda la tripulación y ofrecer atención a los heridos; posteriormente, la atención se centró en la posible contaminación en las aguas cercanas a la isla.

Un naufragio a 25 millas de Ibiza

El Med Emre se hundió a unas 25 millas náuticas de la costa ibicenca, lo que equivale a aproximadamente 46 kilómetros. En el barco viajaban 17 personas. Los equipos de rescate lograron salvar al resto de la tripulación, aunque siete ocupantes fueron trasladados a Ibiza para recibir atención médica.

El marinero fallecido fue llevado al Hospital Can Misses, donde el personal médico confirmó su muerte. Los otros seis evacuados presentaban heridas leves, de acuerdo con la información proporcionada por el 112 de Baleares y recogida por EFE.

Los primeros indicios sugieren que el barco sufrió una vía de agua antes de hundirse. Hasta el momento, no han surgido detalles sobre la causa de la avería, el momento exacto de la emergencia ni las condiciones climáticas durante la navegación. La investigación deberá aclarar si hubo un fallo técnico, un daño estructural o cualquier otra circunstancia que aceleró el naufragio.

Datos principales del accidente

Dato Información Buque Med Emre Tipo Quimiquero Bandera Malta Ruta Algeciras-Barcelona Tripulación 17 personas Distancia de Ibiza Unas 25 millas náuticas Carga Cerca de 7.000 toneladas de combustible Equivalencia Aproximadamente 1,2 millones de litros Balance provisional Un fallecido y seis heridos leves

Rescate y atención a los supervivientes

El dispositivo de emergencia permitió evacuar a los tripulantes durante la madrugada. Algunos de ellos llegaron al aeropuerto de Ibiza, donde intervino el SAMU 061 antes de ser trasladados al Hospital Can Misses y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Otro de los ocupantes fue llevado directamente al hospital.

La operación requirió coordinar medios marítimos, aéreos y sanitarios en una zona alejada de la costa. Las autoridades no han reportado nuevos desaparecidos, por lo que el número de supervivientes del naufragio se sitúa en 16.

El caso ahora queda a la espera de dos investigaciones paralelas:

Una que determinará por qué el buque comenzó a hacer agua y se hundió. Otra que se encargará de establecer si la carga ha generado contaminación y qué medidas se deben tomar.

Riesgo de vertido en el Mediterráneo

La cantidad de combustible hace del hundimiento una potencial emergencia ambiental. La Dirección General de la Marina Mercante activó el nivel 2 del Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima. El Govern balear también puso en marcha su protocolo territorial de protección civil.

Aún no se ha precisado cuánto combustible pudo escapar de los tanques ni si se ha formado una mancha visible en la superficie. Los equipos especializados tendrán que vigilar la zona, analizar evidencias de posible vertido y evaluar su evolución, si se confirma.

El impacto dependerá de varios elementos:

El estado de los tanques tras el hundimiento.

La profundidad y la posición final del buque.

La dirección de las corrientes y del viento.

La proximidad de zonas costeras protegidas.

La composición exacta de los productos transportados.

Los primeros informes describen la carga como combustible, gasóleo, crudo y derivados del petróleo. Esta diferencia terminológica deberá concretarse con la documentación del buque y los datos de la naviera, ya que cada tipo de producto implica riesgos diferentes para el ecosistema marino y para las labores de contención.

El perfil del Med Emre

El Med Emre era un barco mercante destinado al transporte de productos químicos y combustibles. Realizaba una ruta habitual entre dos puertos españoles, Algeciras y Barcelona, y navegaba bajo bandera de Malta.

Algunos datos que resaltan la gravedad del accidente son:

Transportaba una carga cercana a las 7.000 toneladas métricas.

Su ruta pasaba por una zona de intenso tráfico marítimo en el Mediterráneo.

Contaba con 17 tripulantes a bordo.

Se hundió lejos de Ibiza, pero dentro de un área cuya evolución puede impactar las aguas insulares.

El rescate logró sacar a la tripulación, aunque no evitó la muerte de uno de sus miembros.

La prioridad inmediata sigue siendo controlar las consecuencias del naufragio y esclarecer las razones que lo provocaron. La ubicación exacta del barco hundido será crucial para decidir si es necesario inspeccionarlo, extraer combustible o mantener una vigilancia prolongada sobre la zona.