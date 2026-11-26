El misterio en torno al origen de las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero comienza a desvelarse.

Una investigación reciente publicada por THE OBJECTIVE apunta a que estas piezas fueron fabricadas en la reconocida joyería libanesa Tufenkjian, sugiriendo además un posible encargo vinculado a Venezuela.

El dato más revelador se encuentra en un pequeño grabado: el punzón 18Tk, que se ha hallado en todas las alhajas analizadas.

Esta marca, que apenas se percibe a simple vista, corresponde a una casa de alta joyería en Beirut. Aunque aún no se ha determinado quién compró las piezas ni en qué fecha, esta pieza de información debilita la teoría de que se trataba de un obsequio personal del rey Abdalá de Arabia Saudí.

Una marca descubierta con lupa

Fue en mayo cuando se localizaron las 60 joyas en el despacho de Zapatero, lo que llevó a que quedaran bajo investigación judicial. La tasación realizada por la joyería Yanes estimó que el valor de reposición asciende a 1.023.320 euros. Esta cifra, aunque inferior a los 1,3 millones inicialmente calculados, es lo suficientemente significativa como para elevar el ajuar a un lugar destacado en el procedimiento judicial.

El informe de Yanes no pudo definir al fabricante de forma clara, pero sí indicó que las piezas podrían tener origen en Asia y sugirió que la inicial del orfebre podría ser la letra “T”. Además, el sello 18k se relaciona con la pureza del metal. Un análisis posterior permitió establecer una comparación entre el punzón encontrado y piezas atribuidas a Tufenkjian.

La investigación carga con varios puntos que aún necesitan confirmación:

La marca 18Tk aparece en collares, pendientes, anillos y brazaletes.

Este grabado se halla en lugares poco visibles y requiere una lupa con diez aumentos para su identificación.

Algunas piezas subastadas en 2018 llevan tanto el punzón como el nombre de Tufenkjian.

Las joyas incautadas a Zapatero mantienen el sello, aunque no necesariamente la firma completa de la casa joyera.

mantienen el sello, aunque no necesariamente la firma completa de la casa joyera. La posible procedencia libanesa se alinea con la hipótesis inicial de que las joyas fueron fabricadas en Asia.

El juez José Luis Calama solicitó el 3 de noviembre a la Policía Nacional que investigara la identidad del fabricante de las joyas. La UDEF podría solicitar la colaboración de Europol o Interpol en caso de necesitar continuar la investigación fuera de España.

Tufenkjian, una firma centenaria en Beirut

Tufenkjian fue creada en 1909 por León Tufenkjian, un joyero de origen armenio que se estableció en Beirut al finalizar el Imperio otomano. Esta empresa ha continuado con la tradición familiar y se especializa en el trabajo con diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes.

Una subasta del 2018 organizada por Heritage Auctions fue crucial para identificar el sello. Allí se ofrecía un conjunto de cinco joyas con características que se asemejan a las encontradas en el despacho del expresidente. Tanto los pendientes como el anillo incluían el punzón 18Tk junto a la denominación de la firma libanesa.

Aunque esta comparación no permite asegurar que todas las piezas provengan del mismo conjunto, sí ofrece una coincidencia material que antes no estaba reflejada en los informes periciales. Así se explica por qué la marca pasó desapercibida en la valoración inicial.

Perfil de la casa joyera

Nombre: Tufenkjian.

Tufenkjian. Sede: Beirut, Líbano.

Beirut, Líbano. Fundación: 1909.

1909. Origen: una familia de tradición joyera armenia.

una familia de tradición joyera armenia. Especialidad: piedras preciosas, diamantes y piezas de alta joyería.

piedras preciosas, diamantes y piezas de alta joyería. Elemento coincidente: el punzón 18Tk.

La pista venezolana

La producción en Líbano abre la puerta a otra línea de investigación: que el encargo pudiera haber llegado de un venezolano con raíces libanesas. Esta posibilidad conecta el ajuar con individuos cercanos al chavismo y al entorno empresarial de la aerolínea Plus Ultra.

Entre los nombres mencionados en la investigación figura el empresario Alex Saab, conocido como antiguo enviado especial de Venezuela, así como Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes. Ambos tenían un papel destacado en el entorno de Plus Ultra, que recibió un rescate público de 53 millones de euros.

La Audiencia Nacional examina si Zapatero pudo haber recibido una comisión mínima del 1% por las gestiones vinculadas a dicha ayuda. Esta hipótesis es parte de una investigación abierta, pero no equivale a una acusación fehaciente. Hasta el momento, no hay confirmación judicial de que las joyas constituían un pago en especie ni que su encargo provino directamente de Nicolás Maduro.

Según la versión atribuida al expresidente, el ajuar fue entregado por el rey Abdalá durante su visita oficial a España en junio de 2007. La identificación de una firma libanesa no descarta esta posibilidad, pero sin duda obliga a reexaminar los detalles sobre la compra, el intermediario y la fecha de fabricación.

Las incógnitas que quedan

La investigación todavía tiene varios interrogantes que esclarecer antes de llegar a una conclusión definitiva:

Quién fue el que encargó las joyas a Tufenkjian. En qué año se llevaron a cabo su fabricación. Quién las compró y cómo arribaron a España. Si todas las piezas son del mismo conjunto. Qué vínculo existe entre el ajuar, Plus Ultra y los empresarios asociados con Venezuela. Si hubo una contraprestación económica o política detrás de la entrega.

El punzón 18Tk señala un camino específico, pero no resuelve el enigma por completo. Esta pista lleva a Beirut, mientras que el expediente sigue dirigiendo la mirada hacia Caracas y a las operaciones empresariales que rodearon el rescate de Plus Ultra. El siguiente avance dependerá de registros de venta, intermediarios y la trazabilidad de unas joyas cuyo verdadero valor ya no se mide únicamente en euros.