La cuestión sobre la gestión del voto por correo en las elecciones generales de 2023 vuelve a estar en el punto de mira. Según informa El Debate, fuentes internas de Correos afirman que Leire Díez formaba parte de ese departamento cuando varios votos quedaron almacenados y nunca llegaron a ser depositados en las urnas.

Este incidente suscita dos grandes interrogantes: qué sucedió exactamente con esas papeletas y cuál fue el verdadero papel de Díez en el dispositivo electoral. Hasta ahora, la información disponible sugiere irregularidades que merecen ser investigadas, pero no logra probar que la exdirectiva haya participado en la destrucción de esos votos ni que haya influido en el desenlace electoral.

El almacén y los votos sin contabilizar

Los relatos recabados por el medio apuntan a que un número indefinido de votos por correo permaneció almacenado en una sala del Centro de Distribución y Reparto de Correos, ubicado en el paseo del Olmo, en Madrid. Estas papeletas nunca llegaron a los colegios electorales, y de acuerdo con esas mismas fuentes, fueron destruidas más adelante.

Además, se menciona que los votos provenían de distritos con una renta per cápita alta. Este dato puede ofrecer pistas sobre el origen de los envíos, aunque no facilita por sí solo la comprensión de su significado político ni su posible impacto. Asimismo, no se ha especificado cuántas papeletas quedaron fuera del recuento, por qué motivos fueron separadas ni quién habría autorizado su eliminación.

El voto postal exige un seguimiento riguroso: desde la solicitud, la entrega de documentos, la recepción del sobre, hasta su traslado y entrega en la mesa electoral. Cualquier desliz en este proceso debe ser documentado y puede tener repercusiones administrativas o incluso penales si hubo alguna mala práctica, negligencia grave o destrucción de documentación electoral.

La contradicción sobre Leire Díez

Varones internos comentan que Díez solicitó integrarse en el área del voto por correo durante las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Lo que sorprende es el motivo que le atribuyen: «le hacía ilusión firmar las actas». Además, afirman que mostró interés en formar parte de ese equipo.

No obstante, esta versión se opone a un comunicado de Correos que se publicó posteriormente, afirmando que Díez «nunca fue responsable del voto por correo» en las generales de 2023 ni en ninguna otra contienda electoral. Sin embargo, la propia exdirectiva mencionó en Facebook, el 3 de marzo de 2024, que había trabajado «mano a mano» en la gestión del voto postal de esos comicios.

Esta discrepancia puede surgir de cómo se interprete el término “responsable”. Una cosa es liderar formalmente el dispositivo y otra, participar en tareas de coordinación, revisión o firma de documentos. Esta distinción es fundamental para determinar qué acceso tuvo Díez a los procedimientos y cuánto poder de decisión poseía.

Perfil y trayectoria en Correos

Leire Díez estuvo en Correos entre noviembre de 2021 y marzo de 2024, ocupando puestos relacionados con Filatelia y Relaciones Institucionales. Su entrada coincidió con la presidencia de Juan Manuel Serrano, quien fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, lo que ha alimentado las críticas tanto de la oposición como de los sindicatos.

Su figura cobró notoriedad en 2025, cuando empezó a ser conocida como la «fontanera» del PSOE, debido a su supuesta participación en gestiones políticas y en el establecimiento de contactos para obtener información comprometedora sobre sus adversarios. Esta etiqueta pertenece a la arena política y no debe ser confundida con un fallo judicial.

Algunos elementos que destacan en su carrera son:

Su trayectoria en puestos de libre designación dentro de Correos.

Su relación profesional con la etapa de Juan Manuel Serrano al frente de la empresa.

al frente de la empresa. Su participación en tareas vinculadas al voto postal de 2023, de acuerdo con testimonios internos y sus propias publicaciones.

La contradicción entre estas afirmaciones y el comunicado emitido por Correos.

La apertura de una investigación judicial por posibles irregularidades en los contratos de la empresa, en la que también se menciona a Serrano, según publicaciones recientes.

Un proceso bajo máxima presión

Las elecciones de julio de 2023 vieron un incremento notable en las solicitudes de voto por correo. La coincidencia con la temporada estival llevó a muchos ciudadanos a optar por esta modalidad para poder ejercer su derecho al voto durante sus vacaciones. Este gran volumen de solicitudes sometió a Correos a una presión operativa considerable y generó críticas por retrasos y dificultades en algunas oficinas.

Este contexto no implica necesariamente que hubiera fraude. Sin embargo, sí exige un análisis meticuloso de cada incidencia con documentación verificable: registros de entrada y salida, actas, protocolos de destrucción, grabaciones, órdenes internas y testimonios de los empleados. También es esencial distinguir entre problemas logísticos y cualquier acusación de manipulación intencionada.

La prioridad en este momento es determinar la cifra exacta de votos afectados y reconstruir su trayectoria. Hasta que estos datos no sean visibles, el caso seguirá siendo una grave irregularidad en la gestión del voto postal, sin constituir, por el momento, una prueba concluyente de alteración en los resultados de las elecciones.