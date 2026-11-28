La tragedia del accidente ferroviario de Urda sigue siendo un tema vivo para las familias afectadas. Fran Vázquez, hijo de Antonio Vázquez, ha compartido en una entrevista con Jorge Bustos en la COPE su dolor ante la pérdida de su padre y su desazón al presenciar actos políticos celebrados solo unos días después de la tragedia.

Su reproche va más allá del ámbito económico. «Dos días después de que muriera mi padre, estaban bailando de una manera desaforada en un mitin», declaró, refiriéndose a la atmósfera que percibió tras el siniestro. Estas palabras revelan una herida aún abierta y una demanda que muchos familiares comparten: que el duelo no se vea eclipsado por la agenda política.

Una pérdida que no se repara con dinero

Se dirigió de manera directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Señor Sánchez, ¿piensa que esos 72.000 euros me tranquilizan de alguna manera? Los cambiaría por un abrazo de mi padre». Este comentario ilustra el choque entre la respuesta económica ofrecida por las administraciones y la profunda dimensión personal que conlleva una muerte repentina.

🗣»48 horas después de que falleciera mi padre, los señores que podían y tenían que haber evitado el accidente estaban bailando de una manera desaforada en un mitin» 🎧En @herreraencope, Fran, hijo de Antonio Vázquez, fallecido en el accidente de Urda, charla con @jorgebustos1 https://t.co/RCOMLO2htF — COPE (@COPE) November 26, 2026

Si bien la compensación puede ayudar a cubrir gastos o necesidades inmediatas, no puede devolver a las familias la vida que dentro de ellas existía antes del accidente. En el caso de Antonio Vázquez, su hijo reclama que el trato institucional no solo se base en ayudas económicas, sino que también contemple cercanía, explicaciones y, sobre todo, respeto.

Su testimonio llega en un momento en que la presión pública sobre la gestión del siniestro es intensa. La tragedia de Urda ha dejado numerosas víctimas mortales y ha reavivado el debate sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias, la seguridad en los trenes de alta velocidad y la información que reciben los pasajeros y sus seres queridos.

El duelo frente al calendario político

La crítica de Fran Vázquez toca un tema delicado: la brecha que existe entre el proceso de duelo y el ritmo acelerado de la política. Para una familia que acaba de perder a un ser querido, los días posteriores al accidente no son parte de una campaña ni un acto institucional. Se convierten en momentos impregnados de funerales, llamadas urgentes, gestiones y una ausencia que comienza a hacerse permanente.

El hijo de Antonio Vázquez, fallecido en Urda: «Ni se han dignado a darnos el pésame» Fran Vázquez, hijo del apoderado taurino fallecido en el accidente de Urda, ha denunciado en Sevilla la falta de pésame de los responsables. https://t.co/Egc4JrXtrF — 🇪🇸🇪🇸Creo en la justicia divina y terrenal. (@Beni019670) November 25, 2026

Por ello, la imagen de dirigentes bailando en un mitin se tornó especialmente dolorosa por la evidente falta de empatía hacia aquellos que aún están despidiendo a sus seres queridos.

La investigación tendrá que esclarecer las causas del siniestro y las posibles responsabilidades. Mientras tanto, la familia de Antonio lidia con el proceso más difícil, enfrentándose a la angustia sin respuestas concretas. La justicia podrá fijar indemnizaciones o responsabilidades, pero el sufrimiento seguirá teniendo una dimensión que ningún documento puede recoger en su totalidad.