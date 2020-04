La Policía Nacional lanza un aviso urgente: «Los pedófilos buscan menores de edad en TikTok»

Viene de Asia y se ha convertido en un pis-pas en a aplicación de moda en todo el mundo. Más de 800 millones de usuarios.

En España, TikTok ya es la cuarta más descargada. Al menos tres millones de ciudadanos la tienen en sus móviles para crear y compartir vídeos divertidos y cortos con los que pueden obtener seguidores.

TikTok es propiedad de una compañía china que prohíbe abiertamente comportamientos de acoso o abuso hacia los menores, tampoco tolera los vídeos de menores desnudos, pero la Policía española ya ha detectado que pederastas y pedófilos han comenzado a buscar allí nuevas víctimas.

La inspectora Cecilia Carrión, del Grupo 3 de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, citada por ‘El Periódico de Catalunya’, lo explica así:

«El problema no son los vídeos que cuelgan allí los chavales bailando, pasándoselo bien. Ellos no le dan importancia, no le ven un sentido sexual. El problema está en los ojos de algunos que lo están viendo. Esos vídeos de TikTok son un foco para que este tipo de gente busquen, interactúen con menores».