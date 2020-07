La bestial paliza a un médico colombiano en la puerta de entrada a una clínica

Un médico colombiano sufrió una brutal paliza en la entrada de una clínica.

La agresión, que fue grabada por los visitantes y pacientes del centro sanitario, se hizo rápidamente viral en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo dos personas golpean y patean al médico mientras este trata de soltarse.

Finalmente, sale huyendo al interior del centro de salud ayudado por dos mujeres y aparentemente llorando.

Incluso se ven a agentes de la Policía intervenir, así como los gritos de otras personas que están presenciando la escena.

Al principio la agresión se atribuyó a familiares de alguno de los pacientes enfermos de COVID-19 que atienden en la clínica CMI Internacional. Sin embargo, fue un error.

La confusión se sustentaba en varios episodios que han sucedido en Colombia, pero especialmente en Barranquilla, de agresiones a personal médico por culparlos del aumento de las muertes por coronavirus en la ciudad.

Allí incluso un médico recibió una corona fúnebre en su lugar de trabajo y en su casa, una amenaza contra su vida al mejor estilo de las antiguas mafias del narcotráfico.

Sin embargo, la policía de Barranquilla confirmó que este no era el caso y que la riña que se produjo afuera de la clínica había tenido como motivación el cobro de una vieja deuda que el médico tiene con los dueños de una ferretería.

Los agresores, cansados de esperar el pago de su dinero, le fueron a reclamar hasta su lugar de trabajo y terminaron usando la violencia.

Esta versión fue confirmada por los propios familiares de los agresores, quien precisaron que la deuda del médico es de 16 millones de pesos (4.278 dólares).

“La riña no fue por COVID-19 ni por algún paciente de nosotros afectado por COVID-19. La riña fue porque el señor Tomás Molinares le debe un dinero de hace mucho tiempo por unos materiales que él adquirió en la ferretería y hasta el momento nunca ha dado la cara, siempre dice que va a pagar y nunca paga”, indicó el hermano de uno de los agresores.

Además, agregó que el médico al ser confrontado por su padre y su hermano les lanzó café caliente, lo que habría desatado la riña.

“Mi hermano con mucho esfuerzo levantó su ferretería y este señor médico que me da tristeza que gente del gremio sea tan tramposa, le fío a mi hermano más de 16 millones y no ha querido pagar y mi papá con mi hermano fueron a cobrarle y les lanzó un café caliente, esto no hace parte de agresión a personal médico, esto es una riña por una falta de respeto asociado al no pago de una deuda de un señor que es tramposo”, reiteró.