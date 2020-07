La Policía atrapa al marroquí que lanzó sosa cáustica a la cara de una mujer y a su hija

Ha corrido mucho el miserable y se escondía como una rata, pero lo han cazado.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron este 1 de julio de 2020 al marroquí buscado por atacar con sosa cáustica a una mujer y a su hija de 5 años..

Los hechos ocurrieron el lunes al mediodía en plena calle, y desde entonces se estaba buscando al agresor magrebí, que fue arrestado finalmente la mañana de este miércoles.

«Le ha destrozado la vida a mi hija, ya su madre y a su padre», explica Antonio Gallego, padre y a abuelo de las agredidas.

Detalló que su hija ha perdido la visión del ojo izquierdo y el otro lo tiene afectado.

Según relata la víctima en un vídeo desde el hospital, se conocieron a través de la niñera que cuida de sus hijas y el hombre se obsesionó con ella hasta llegar a amenazarla.

La mujer denunció estas coacciones pero el magistrado, de acuerdo con la Fiscalía, desestimó una orden de protección porque, a su juicio, no se daban las exigencias para adoptarla con la información disponible en aquel momento.

En un vídeo grabado desde el hospital, la víctima ha explicado que recibía amenazas por parte de este individuo.

«Me acosaba mucho, me decía que si no me iba con él me iba a quemar, que si no me iba con él me iba a sacar los ojos, y hasta que no lo ha hecho, no ha parado».