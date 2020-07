Un hombre golpea brutalmente a su expareja con un plato de bravas

Un hombre golpeó brutalmente a su expareja con…un plato de bravas.

El sujeto, de 31 años, tomó el plato y comenzó a golpear a una brasileña de 45 años en un bar de Chella.

El hombre ha quedado en libertad provisional, con una orden de alejamiento y la prohibición de residir y transitar por el municipio donde ocurrían los hechos.

Como se pudo ver en las imágenes grabadas sobre lo sucedido, fue necesaria una gran actuación policial para contener al agresor y ayudar a la mujer agredida.

La mujer, que perdió el conocimiento durante la agresión, ya denunció ante la Guardia Civil.

‘El programa del verano’ entrevistó a Josep, Policía Local de Chella que estaba en el lugar de los hechos.

“En ese momento el hombre estaba bastante agresivo, ella estaba allí, apareció el agresor y pasó lo que pasó, al parecer sin mediar palabra con ella”.

“No tenía, no tenía denuncias por violencia de género y no tenía antecedentes”. Además, el agente preciso que “ya no estaban juntos, estuvieron juntos como cinco meses”.

“Tenían a la persona agredida, estuvieron con ella hasta que pude avisar a los médicos, me ayudaron bastante. Intentaron controlar a esta persona al verle solo, la colaboración ciudadana muy bien”.