La irresponsable ‘mega fiesta’ de universitarios en Miami: «¡Todos tenemos COVID-19, a celebrar!»

Los universitarios de Miami se sienten invencibles ante el COVID-19.

Un grupo de estudiantes, todos positivos en coronavirus, organizaron una ‘mega fiesta’ para celebrar que habían contraído la enfermedad.

El Departamento de Policía de Oxford citó a 6 sujetos de la Universidad de Miami por organizar el festejo.

Ante los agentes, uno de los jóvenes admitió que estaba en cuarentena.

El oficial quedó impresionado por la confesión del estudiante, ya que reconoció que todos sus invitados también tenían COVID-19.



La policía afirmó que los seis organizadores de la fiesta recibieron multas por 500 dólares por convocar la reunión, que incluía a personas de fuera de su casa.

What’s happening at Texas Tech. Side note, I do not know this girl but she was brave enough to post this for others to see! If you are selfish like this with no regards for others safety, fuck off! pic.twitter.com/8K3G85Zkxk

— taylor smith (@tayylorcsmith) September 5, 2020