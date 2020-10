El ataque racista de los sanitarios a una indígena canadiense antes de morir: «Solo sirve para tener sexo, mejor estaría muerta»

Canadá lucha contra el racismo.

Una indígena canadiense de la comunidad Atikamekw falleció en un hospital de Joliette, en Quebec.

Sin embargo, mientras la paciente agonizaba, trabajadores del centro médico la insultaron varias veces sin saber que la mujer estaba grabando todo con su móvil.

El video, transmitido en vivo a través de Facebook, registra perturbadoras imágenes de los últimos momentos de Joyce Echaquan.

Warning: The language in this story is disturbing.

A painful video of an Atikamekw woman in a Quebec hospital shows the nurses attending her to be rude and dismissive.

The woman died shortly after posting the video live on Facebook.

Full story tonight on APTN National News. pic.twitter.com/rvl8zH4W7r

— APTN News (@APTNNews) September 29, 2020