Un hombre agrede a su pareja en Valladolid mientras grita: «¡Si no eres para mí, no eres para nadie!»

Nueva agresión machista en España.

La Policía Municipal de Valladolid detuvo a un varón acusado de un delito de violencia de género, tras, presuntamente, agredir a su expareja sentimental y a un amigo de ella que acudió en su auxilio.

La detención se produjo cuando el presunto agresor, de unos 30 años, accedió a la vivienda de su ex, sita en un bajo de la calle Jaén, en el barrio de Las Delicias, tras romper el cristal de una ventana.

Una vez dentro, el varón se encaró con su exnovia y, según las mismas fuentes, la zarandeó y amenazó, según refirió luego la víctima, al grito de: ¡»Si no eres para mí, no eres para nadie!», al no comprender las razones del por qué ella había cortado la relación que mantenían.

Una pareja que en ese momento se encontraba en la vivienda acudió en auxilio de la víctima, en cuya refriega también resultó lesionado el amigo de la exnovia.

En la posterior declaración a la policía, la víctima relató que cuatro días antes su exnovio había protagonizado unos hechos similares.

La mujer aseguró que el detenido se introdujo también en su casa tras romper un cristal y una vez dentro esperó a que llegara para recriminarle por haberle dejado.