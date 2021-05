Una mujer cae a las vías del tren después de una cobarde agresión machista

Una agresión machista está indignando a la sociedad irlandesa.

Un vídeo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, muestra cómo un grupo de chicos agreden a varias mujeres jóvenes cuando se disponen a subir a un tren en una estación de Dublín.

Una de las víctimas cae a las vías del tren provocando un momento de pánico ante la posibilidad de que sea arrollada.

El vídeo fue capturado por las cámaras de seguridad de las autoridades de transporte de Dublín y en él se muestran cómo los hechos se desarrollan tras la llegada del tren a la estación.

El aterrador incidente ocurrió en Howth Junction en Dublín el mes pasado. La mujer involucrada tuvo suerte de escapar con vida después de que un adolescente encapuchado la derribara en la vía del tren mientras corría hacia un vagón.

En otro momento de la agresión se puede ver a un joven usando la rueda de su bicicleta para hacer tropezar a la chica.

Los nuevos vídeos difundidos muestran que una vez que cae bajo el tren los espectadores horrorizados se apresuran a ayudar antes de que un trabajador ferroviario finalmente levante a la mujer y la vuelva a subir al andén para ponerla a salvo.

Michelle Traynor compartió imágenes más nítidas del incidente en Twitter: “Lo que veo son mujeres jóvenes que usan sus instintos para evitar a los hombres salvajes”, escribió. El video también fue compartido por Jennifer Cassidy, profesora irlandesa de política en la Universidad de Oxford, quien pidió que los autores de los hechos sean llevados ante la justicia.

Howth, Dublin. Absolutely disgusting, illegal behaviour.

My parents and my nieces were just there today.

This is no world where I want my beautiful young nieces and any other child to grow up in.

RT as much as possible as faces can be seen.

pic.twitter.com/E6szxsPrTS

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) May 9, 2021