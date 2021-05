Un tigre deambula por un vecindario de Houston y desata el pánico

Un tigre deambulando por un vecindario de Houston desató el pánico en la ciudad norteamericana.

Un hombre de Texas, libre bajo fianza por un cargo de asesinato, fue detenido después de que los vecinos encontraran al felino caminando libremente. La policía de Houston tuiteó que Victor Hugo Cuevas, de 26 años, estaba nuevamente bajo custodia acusado de delito grave por evadir el arresto.

La policía había dicho que creían que el tigre pertenecía Cuevas, pero su abogado cuestionó la veracidad de esa creencia.

El vídeo muestra al tigre frente a un sheriff armado fuera de servicio del condado de Waller, dijo la policía. Durante el encuentro, se puede escuchar al agente gritarle a Cuevas para que el animal vuelva a entrar.

Nothin to see here, just a Tiger loose in Houston. pic.twitter.com/NKyIF3QGR8

— Doug Gottlieb (@GottliebShow) May 10, 2021