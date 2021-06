Un racista da un bestial puñetazo por la espalda a una asiática: «¿No puedes saludar a un puto niño blanco?»

Un ataque racista indigna a la sociedad de California (Estados Unidos).

El vídeo de una cámara de seguridad difundido muestra como un hombre agrede a la víctima mientras caminaba hacia su trabajo en Culver City, en un barrio de Los Ángeles.

El ataque fue grabado por cámaras de seguridad y el vídeo fue difundido por la policía en un esfuerzo por identificar al agresor, quien huyó del lugar.

El Departamento de Policía de Culver City dijo que el hombre le pidió un cigarrillo a la mujer y ella dijo que no tenía.

En el vídeo difundido se puede escuchar al atacante diciendo esta frase: “¿Y qué, no puedes saludar a un puto niño blanco?”. La policía dijo que se refirió a ella como una “madre asiática”.

Luego le dio un puñetazo en el lado derecho de la cabeza.

Mientras la mujer se lamentaba del golpe, él continuó gritando. “¿Sabes lo que te dije?. Te dije, ‘¡buenos días, p …!’”. Luego se alejó, se dirigió hacia el oeste por Washington Boulevard. La mujer fue tratada en un hospital local por graves laceraciones en la oreja derecha, dijo la policía.

Este incidente es el último de una ola de ataques contra estadounidenses de origen asiático en todo el país durante la pandemia de coronavirus.

Estos ataques se producen contra asiáticos a los que se culpa del virus, que salió de China.

An Asian American woman was assaulted early Monday morning on Washington Boulevard, in an attack that Culver City police are calling a possible hate crime. pic.twitter.com/n4s5cZaVR2

— The Daily Sneed ™ ➐ (@Tr00peRR) June 16, 2021