PESE A LA DENUNCIA A LA GUARDIA CIVIL, LOS FACINEROSOS CONSIGUIERON SALIR IMPUNES

¡Pánico en la carretera! Tres furgonetas de fanáticos de la Real Sociedad intentan mandar a la cuneta a una autocaravana por llevar la bandera de España

"Pensábamos que los iban a sacar de la carretera en cualquier momento"

Archivado en: Abusadores | Sucesos

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¡Pánico en la carretera!

Momentos de auténtico terror vivieron los ocupantes de una autocaravana de aficionados del Atlético de Madrid cuando tres furgonetas llenas de seguidores radicales de la Real Sociedad les acorralaron en plena autovía y realizaron maniobras agresivas para intentar mandarlos a la cuneta.

Según el testimonio de una de las afectadas, Sandra, que grabó parte de los hechos con su teléfono móvil, los vehículos —aparentemente de alquiler y de color negro— formaron un sándwich alrededor de la autocaravana rojiblanca.

Los agresores realizaron volantazos bruscos, se acercaron peligrosamente y, en un momento dado, incluso abrieron la puerta lateral de una de las furgonetas para increpar a los ocupantes.

El detonante de este acoso, según los denunciantes, fue la presencia visible en la parte trasera del vehículo de una bandera de España junto al escudo del Atlético de Madrid. Así relató Sandra, en declaraciones al programa ‘Tiempo de Juego‘ de la Cadena COPE, la situación vivida durante varios minutos:

Pensábamos que los iban a sacar de la carretera en cualquier momento. Ibamos de vuelta por la carretera hacia Madrid y hemos visto esta panda de impresentables aficionados de la Real que iban en estas furgonetas negras y iban encajonando a una furgoneta blanca que iba con el escudo del Atleti y la bandera de España en la parte trasera. De hecho, han abierto hasta la puerta lateral, le decían que se parara y la verdad es que ha sido vergonzoso. De hecho, íbamos todo el camino adelantando desde coches, furgonetas, caravanas de la Real sin ningún problema hasta que nos hemos cruzado con estos. Y a nosotros, de hecho, nos han mirado mal, como nos han visto grabar la escena y demás, pues ya íbamos cagados de miedo y nos hemos tenido que parar en una vía de servicio para que pasaran y ya estar tranquilos nosotros, como bien nos ha dicho la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en dirección hacia Madrid, en el contexto de los desplazamientos de aficionados con motivo de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El vídeo del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una oleada de indignación.

Fuentes cercanas a los afectados han señalado que las furgonetas pertenecían a un grupo de ultras txuri-urdin, un sector conocido por su radicalidad y, en algunos casos, por posiciones contrarias a los símbolos nacionales españoles. No es la primera vez que aficionados de la Real Sociedad protagonizan incidentes de este tipo en contextos de alta tensión, especialmente cuando se cruzan rivalidades futbolísticas con connotaciones políticas o identitarias.

Hasta el momento, no se han producido detenciones relacionadas directamente con este episodio de conducción temeraria y acoso en la vía pública, aunque los afectados han presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Las imágenes grabadas podrían facilitar la identificación de los implicados.

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