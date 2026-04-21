La Guardia Civil detiene a los fanáticos de la Real Sociedad que intentaron sacar de la carretera a unos aficionados del Atlético de Madrid

Los detenidos por la Guardia Civil y la escena vivida en pleno regreso hacia Madrid y San Sebastián.

La impunidad de los violentos en el fútbol español recibió un serio correctivo.

Según informa el medio ‘Extremadura 7 Días‘, la Guardia Civil procedió a la detención de los fanáticos vinculados a grupos ultras de la Real Sociedad, acusados de una de las acciones más temerarias y despreciables que se recuerdan en el entorno deportivo reciente: intentar sacar de la carretera a un vehículo en el que viajaban aficionados del Atlético de Madrid.

Los hechos, que parecieron sacados de una película de acción de serie B pero con un riesgo vital muy real, ocurrieron durante el 19 de abril de 2026 en el marco de uno de los desplazamientos de la afición madrileña regresando hacia la capital tras la celebración de la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Según los informes policiales, los detenidos no se limitaron a los habituales insultos o gestos hostiles. Utilizando sus propios vehículos, realizaron maniobras de acoso, frenazos bruscos y embestidas laterales con el objetivo claro de desplazar al coche de los seguidores atléticos hacia el arcén o fuera de la calzada.

Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Badajoz, que fue la unidad que logró detener a los facinerosos txuri urdin, dejaron claro que, gracias a la templanza de quien llevaba el vehículo acosado, no se produjo una auténtica desgracia.

#POLEMICA | Aseguran que hinchas de la Real Sociedad acosan a una furgoneta por llevar la bandera de España. 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad

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No buscaban asustar, buscaban el accidente. La pericia del conductor afectado evitó que hoy estuviéramos hablando de una tragedia irreversible en el asfalto.

La operación de la Benemérita fue quirúrgica. Gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad y, sobre todo, a la colaboración ciudadana y los testimonios de las víctimas, se logró identificar a los cabecillas de esta acción.

Los detenidos se enfrentan ahora a cargos graves que van desde delitos contra la seguridad vial hasta coacciones y amenazas agravadas por el odio deportivo.

Este arresto envía un mensaje cristalino a los grupos de animación exacerbados que confunden el sentimiento por unos colores con el bandidaje de carretera.