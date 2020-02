Miguel Carcaño: «Marta del Castillo tiene que aparecer, si no me ayudas, lo contaré todo»

Un rayo de esperanza, por lo menos para los padres de Marta del Castillo.

Once años después, el caso de la desaparición y muerte de la chavala vuelve a reabrirse.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, Álvaro Martín, ha ordenado a la Policía Nacional que investigue si el verdadero asesino de la joven de 17 años fue Francisco Javier Delgado, el hermano del único condenado por su muerte, Miguel Carcaño, y si, como asegura en su última versión, el móvil fue ocultar un fraude hipotecario en el que los dos hermanos habrían estado implicados en relación al piso familiar de la calle León XIII, precisamente el escenario en el que se produjeron los hechos.

Será la segunda vez que se investigue al hermano de Miguel Carcaño por el crimen de Marta. Hace siete años, Francisco Javier estuvo imputado para que declarara con abogado porque su hermano le había acusado.

Miguel le había escrito una carta desde la cárcel avisándole: «Llevo cuatro años sin descansar y no puedo más. Te he demostrado que nunca te traicionaría, pero Marta tiene que aparecer. Si no me ayudas y me dejas sin opciones iré a hablar con el juez para contarle todo.»

Francisco Javier no le hizo caso y así se fraguó la séptima versión de Miguel Carcaño.

En esa “verdad” contaba que Francisco Javier le estaba agrediendo durante una discusión de dinero, cuando Marta le agarró por detrás: «Marta le cogió del cuello a su hermano, momento en el que él se llevo la mano al cinturón, donde llevaba un revolver. Le da a Miguel una vez y después puede ver cómo su hermano golpea a Marta en varias ocasiones.»

El juez creyó inverosímil esa declaración después de escuchar a los dos hermanos y a los testigos… El hermano de Miguel contestó a todas las preguntas. «No me explico por qué ahora mi hermano Miguel me atribuye el asesinato. Puede ser por venganza, por no haber comunicado con él en prisión”.

«Puede que haya llamado la atención a mi hermano por el tema económico, pero estoy seguro de que ese día no discutimos».

También negó que tuviera arma incluso que hubiera tenido alguna vez.

Pero no era del todo cierto porque había trabajado como vigilante de seguridad.

Hoy otro juez volverá a revisar las declaraciones. El juzgado nº4 de Sevilla.

El padre de Marta lo explicaba el lunes antes de saber que saldría la decisión judicial hoy.

“Yo creo que esta versión es la que más se acerca a la verdad pero debe ser el juez el que lo diga. Lo que sí es verdad y lo demostraremos es que la discusión de los dos hermanos se originó por un delito que había cometido y que al descubrirse les podía llevar a la cárcel a los dos”.

Esa es la novedad que propicia la reapertura, una estafa que ambos hermanos hicieron al banco para conseguir una hipoteca.

Hay pruebas de la estafa y falsedad documental que montaron para falsear nóminas y vida laboral de Miguel y conseguir el dinero para pagar la casa de León XIII. Pero es que Miguel se gastó parte del dinero en una moto, una Play y más caprichos y dejó al descubierto varias letras. Si el banco investigaba descubriría el timo.

Para que la gente lo entienda, el razonamiento de la familia de Marta y ahora del juez, es “si la estafa es cierta, y es el origen de la discusión, el resto de los contado en esa versión por Miguel también podría serlo”.

Y el resto implica que Francisco Javier sabría donde enterraron el cuerpo, en qué lugar del paraje de la Rinconada donde han buscado sin éxito, porque Miguel no recuerda. Volvieron dos veces, dice Miguel y la enterraron con cal.

También podrían saber más la exmujer de Francisco Javier porque dice que usaron su coche, y la novia que estuvo en la casa estudiando esa noche.