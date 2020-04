Horrendo feminicidio en EE.UU.: asesina a su «amor eterno» por sospechar que tenía COVID-19 y luego se quita la vida

Cheryl Schrieger, de 59 años, había presentado algunos síntomas del COVID-19, dificultado para respirar y fiebre. Su esposo, Patrick Jesernik (54 años) no sabía si él también lo había contraído, y según sus familiares, el miedo a tener la contagiosa enfermedad no lo dejaba dormir.

Por esa razón, Cheryl decidió acudir al hospital a hacerse un prueba en el Condado de Will, en Illinois, pero antes de que se supieran los resultados su atormentada pareja de toda la vida tomó una decisión tan absurda como macabra, acabar con la vida de su esposa y suicidarse.

Cuando los familiares no tuvieron noticias de la pareja, denunciaron la situación y llamaron al 911, por esto los policías fueron al domicilio en Bruce Road en Lockport Township, a 55 kilómetros al sur de Chicago.

Todas las puertas y ventanas estaban cerradas, tuvieron que llegar los bomberos para forzar la entrada de la residencia ante la falta de respuesta, al entrar a la vivienda, los agentes se encontraron con una escena dantesca: ambos estaban muertos en un aparente asesinato-suicidio. Al costado del cadáver de Patrick, un revólver.

Los cuerpos de ambos estaban en habitaciones separadas. Un charco de sangre los contenía. «No había signos de lucha, y la casa estaba ordenada y limpia», decía el parte policial.

«Los padres de Patrick Jesernik pidieron que se revisara la casa de su hijo porque no habían tenido noticias suyas. Los detectives y los investigadores de la escena del crimen de la Oficina del Sheriff del condado de Will fueron enviados a la residencia y comenzaron a procesar la escena y llevar a cabo una investigación de muerte. La oficina del forense del condado de Will llegó a la escena y declaró a ambos sujetos fallecidos», de acuerdo al comunicado oficial.