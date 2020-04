Se hizo pasar por su ex, envió mensajes diciendo que tenía COVID-19, pero los gritos espeluznantes destaparon el crimen

Una maestra de 51 años había desaparecido tras su divorcio en Florida (EE.UU.) a mediados de marzo, en medio de la pandemia del coronavirus, sin embargo un mensaje inquietante que envió desde su móvil cambió todo.

Gretchen Anthony había confesado a una amiga que dio positivo por COVID-19, y explicaba que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) la habían retenido en el hospital Jupiter Medical Center, tal como lo destacó la cadena de televisión estadounidense WPEC-TV.

El 25 de marzo, confundida por la actitud inusual de Gretchen, y creyendo que el mensaje era sospechoso, la mujer acudió a la comisaría para denunciar los hechos. Durante los interrogatorios, los agentes descubrieron que ella no había sido la única persona que había recibido un texto similar. Un hombre contó que la desaparecida le había escrito para decirle que tenía coronavirus y que estaba internada en el Jupiter Medical Center. También le dijo que pronto la llevarían al centro de CDC en Belle Glade, Florida, para sedarla.

Los investigadores, sin embargo, no tardaron en descubrir que todo era mentira. Gretchen Anthony no formaba parte de la lista de pacientes del hospital, aunque en el exterior de la clínica sí hallaron estacionado su vehículo Mini Cooper y su cartera. Después, supieron que no existe ningún centro CDC en Belle Glade.

La investigación continuó y el 26 de marzo se presentaron en su domicilio. Allí, un vecino se acercó a preguntar a los agentes si habían ido a investigar «el ataque del sábado por la mañana», según se lee en el informe policial, al que tuvo acceso WPEC-TV.

El residente relató que el día 21 de marzo, alrededor de las seis de la mañana, les habían despertado los «gritos espeluznantes» de una mujer: «¡No!, ¡no! Duele”, gritaba la voz, que provenía del patio de la desaparecida. En uno de los interrogatorios, otro vecino reconoció haber oído también la discusión.

Además, le contó a los agentes que había visto en el exterior de la casa de Gretchen el auto de su exesposo, David Anthony, y que le llamó la atención que parte de la pickup estuviera cubierta por una lona.

En ese momento, la policía de Jupiter emitió una orden de búsqueda y captura para encontrar a David Anthony, que fue detenido el 31 de marzo a bordo de un Nissan en Las Cruces, Nuevo México. Fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado y secuestro.

«Durante la investigación, un perro especialista en detección de cadáveres recorrió la residencia de Gretchen Anthony y nos alertó. El 31 de marzo, los investigadores hallaron a David Anthony y a su vehículo, un Nissan Frontier negro, en Las Cruces, Nuevo México, donde fue arrestado por homicidio de segundo grado y secuestro. Mientras resguardábamos su vehículo como prueba, una unidad canina experta en detección de cadáveres también nos alertó sobre la camioneta», explicó en un comunicado la Policía de Jupiter.

«Tras los avances en la investigación, y después de haber recopilado más pruebas, creemos que David E. Anthony es responsable de su desaparición y homicidio, que según se determinó, ocurrió el 21 de marzo», añadió.

Según confirmó una fuente al diario Las Cruces Sun Herald, el acusado viajó a Nuevo México con la intención de huir a Sudamérica. Las autoridades todavía buscan el cuerpo de la víctima.