Matan a balazos a un un investigador que estaba a punto de lograr ‘hallazgos significativos’ sobre el coronavirus

Un crimen abyecto y un enorme misterio. El pasado 2 de mayo de 2020, la policía encontró al Dr. Bing Liu, de 37 años, muerto en su casa en Elm Court (en el condado de Allegheny, Pensilvania, EEUU) con heridas de bala en la cabeza, el cuello y el torso.

La policía del municipio de Ross cree que Liu fue tiroteado por otro hombre, identificado posteriormente como Hao Gu, de 46 años, quien luego se subió a su coche, estacionado cerca de la casa del investigador, y se suicidó.

Las autoridades no han revelado un posible motivo del asesinato, aunque han asegurado que la puerta de la casa de Liu no había sido forzada y que no se había sustraído nada. También investigan la conexión entre ambos.

El Dr. Bing Liu, recientemente promovido a un puesto de profesor asistente de investigación dentro de la facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, tenía como área de especialización el modelado computacional y el análisis de la dinámica de los sistemas biológicos.

A través de un comunicado, la Universidad de Pittsburgh, además de lamentar su muerte, explica que Bing «estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2 –lo que conocemos como nuevo coronavirus–».