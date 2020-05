Australia: arrestan 32 años después al homófobo que lanzó a un gay desde un acantilado

Australia está remediando los errores del pasado.

A pesar de que, durante la década de los 80, se dejaron de investigar una gran cantidad de delitos de odio contra homosexuales, ahora la policía está poniendo al día casos que parecían olvidados.

Así lo demuestra el arresto de un hombre por el asesinato, hace 32 años, de un estudiante universitario estadounidense.

La muerte Scott Johnson llegó a simbolizar la indiferencia de la cultura australiana hacia la violencia contra los homosexuales.

Scott Johnson, un estudiante de doctorado en matemáticas de 27 años que que había pasado por el Instituto de Tecnología de California y la Universidad de Cambridge de Gran Bretaña, fue arrojado de un acantilado de Sydney, desnudo, en 1988.

En el momento de la investigación inicial, la policía no tomó en serio el caso y decidió que Johnson se había suicidado, a pesar de que no había mostrado signos de depresión, no había dejado una nota de suicidio y su cartera había desaparecido.

El hermano de Johnson, Steve Johnson, comenzó una campaña de tres décadas para convencer a las autoridades de que reabrieran el caso.

Sydney tiene una próspera y prominente comunidad gay. Los oficiales de policía marchan en el desfile anual de Mardi Gras de la ciudad.

Sin embargo, en la década de 1980, bandas de jóvenes recorrían los lugares de reunión más populares de homosexuales, con la intención de golpearlos y robarles. A los hombres gays se les decía que llevaran silbatos para pedir ayuda si eran atacados.

Se negaron a creer que la cima del acantilado donde se encontró Johnson, conocida por sus vistas panorámicas del puerto de Sydney, pudiera ser un lugar de reunión de los jóvenes gay.

Renacer de la justicia

Ante la presión de la familia Johnson y la evidencia de que se había ignorado la violencia endémica contra la comunidad gay de Sydney durante años, en 2018 la fuerza policial de Nueva Gales del Sur ofreció una recompensa de 1 millón de dólares australianos (unos USD 650.000 al tipo de cambio actual) por la información sobre la muerte de Johnson.

Hace dos meses Steve Johnson, exvicepresidente de la empresa pionera en Internet AOL, igualó la oferta.

En el próspero suburbio de Lane Cove, en Sydney, los agentes de policía de un grupo de trabajo especial creado para investigar el asesinato detuvieron a un hombre de 49 años y más tarde lo acusaron de asesinato. Se espera que comparezca ante el tribunal.

La policía no ha revelado su nombre.

El jefe de la policía estatal, Mick Fuller, llamó a Steve Johnson para darle la noticia, una llamada que más tarde describió como “el punto culminante de su carrera”.

Los dos hombres se habían reunido para cenar en marzo del año pasado en Boston, donde Johnson, que había contratado a un detective privado, esbozó las pistas del caso que creía que la policía había pasado por alto, según un informe detallado publicado por Business Insider.

En una grabación de video enviada a los reporteros, Johnson describió el arresto como un “casi milagro” que indicaba que la actitud de la policía había cambiado.