Tailandia, en shock por otro asesinato de Carlos ‘El Elegido’: después de una anciana en Terrassa, mató a machetazos a su amigo

Un español afincado en Thailandia se convirtió en noticia por un macabro crimen, que ahora reconoce y por el cual le podría caer la pena capital.

Su amigo y socio, un chileno llamado René Guzman y su pareja estaban descansando en su casa en el municipio de Ban Tai. Sucedió la noche del domingo 10 de mayo, cuando Carlos «El Elegido» saltó la valla, apuñaló hasta la muerte a su amigo con un inmenso machete. Inmediatamente se dio a la fuga, lo intentó en una motocicleta, sin embargo fue detenido rápidamente por la policía.

El presunto asesino se llama Carlos Alcañiz (33), el joven nació en Terrassa (Cataluña) pero está afincado en el sudeste asiático, donde fue detenido por asesinar a su amigo chileno el pasado fin de semana, según publica ‘El Español’, pero este no fue el único delito de Carlos, «El Elegido» había atropellado en 2005 a una anciana en su Terrassa natal, pero en lugar de auxiliarla, se dio a la fuga, y salió de España para hacer una nueva vida en Tailandia.

“Estaba muy crecido. Presumía de dinero, de contactos, subía fotos y vídeos en sus redes, diciendo que él era el elegido por dios para salvar al mundo. O peleando en combates de artes marciales, cuando él no ha practicado deportes de contacto en su vida… Y sí que me consta que había hecho mucha pasta, pero también me han dicho que ese dinero podía tener relación con el narcotráfico. Eso lo sabíamos su entorno. En Tailandia es muy peligroso traficar con drogas», destacó una fuente a El Español, que también obtuvo el testimonio de una persona que lo conocía bien en Cataluña:

“Igual a los tailandeses les ha sorprendido que Carlos haya matado a alguien. A mí, que me crié con él, no me extraña en absoluto”, cuenta uno de sus compañeros del colegio Mare de Deu del Carme (Terrassa) en el que compartió aulas con el presunto asesino.

Carlos siempre destacó por ser el malote, hasta que con 18 años mató a una mujer. Entró con su coche a toda velocidad en un paso de peatones de una céntrica avenida egarense y se llevó por delante a la mujer. Se dio a la fuga, pero finalmente fue detenido. Alegó haberse puesto nervioso.

Sin embargo en Tailandia el terrible suceso causó impacto por «El Elegido» se estaba construyendo una imagen como miembro de una especie de ONG. Un proyecto que el propio Carlos, siguiendo su deriva megalómana, había bautizado como “Los Elegidos”.

Pero uno de los miembros era René Patricio Guzmán, un consultor informático chileno, que había abandonado el país andino para irse a vivir a una isla tailandesa, él y una joven de nacionalidad china que aparentemente era pareja del chileno, se involucraron en el proyecto.

«La relación que tenían entre los 3 era muy extraña. No vamos a entrar en temas de orientaciones sexuales, pero te podría decir que todos se relacionaban con todos», cuenta a EL ESPAÑOL otra fuente egarense muy próxima al detenido. Es una de las hipótesis que barajan las autoridades tailandesas, que el crimen fuese cometido por motivos pasionales, aunque no descartan los estupefacientes, que habrían consumido los tres, el chileno, la china y el español. Las tres personas que había en la caseta de la isla de Koh Phangan la noche del crimen.