La Policía investiga la «misteriosa muerte» de una famosa jugadora de póker, carbonizada en un parque

Susie Zhao, famosa jugadora internacional de póker, fue encontrada carbonizada en un parque remoto de Michigan (EEUU).

La policía está pidiendo la ayuda del público para resolver esta “misteriosa muerte”.

Zhao, de 33 años, fue vista por última vez con vida por su madre el 12 de julio, según el Departamento de Policía de White Lake Township.

Susie Zhao death: Michigan police suspect link to gambling in other states https://t.co/rLodnLBgbU pic.twitter.com/OlC8SYpa4C

— New York Post (@nypost) July 24, 2020