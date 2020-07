La Guardia Civil tras los pasos del conductor que mató a dos jóvenes en la trágica pedida de mano de El Álamo

La Guardia Civil está detrás de los pasos del conductor que mató a dos jóvenes en la trágica pedida de mano de El Álamo.

Los agentes están realizando labores de vigilancia en El Álamo y alrededores para localizar al conductor que también dejó herida grave a otra víctima.

Simultáneamente, y para que no haya altercados, los investigadores trabajan con los patriarcas para que calmen los ánimos y no haya venganzas.

Una vez determinado que un coche arrolló a las tres víctimas intencionadamente, llegando a desplazar varios metros al joven fallecido, ahora se busca el vehículo implicado.

Todo apunta a que puede ser de gran tamaño y tener golpes en la parte delantera y el lateral.

Debió de sorprender a las víctimas por detrás y acelerar para llevárselas por delante, impactando principalmente con la fallecida, que presentaba las lesiones más traumáticas, según las pesquisas.

Ahora la principal labor de los investigadores es localizar al autor y también tratar de evitar cualquier incidente que pueda derivarse del suceso.

Para ello los investigadores median con los patriarcas de los diferentes clanes que participaban en la celebración que acabó en tragedia, para que calmen los ánimos y no haya venganzas.

Varios clanes gitanos, unos de Navalcarnero y otros de Madrid, celebraban una pedida de mano cuando surgieron diferencias por varios motivos, entre ellos económicos, que al parecer ya venían del pasado y que acabaron en una batalla campal a medianoche, detallan las fuentes.

Según los testimonios recabados las familias decidieron cancelar la futura boda, lo que no fue compartido por la joven pareja de novios, que rondaba los 20 años y que expresó su deseo de fugarse.

La principal hipótesis es que la pareja y una amiga son los atropellados, y que los novios son los dos fallecidos.

La joven herida, que sigue grave en el hospital 12 de Octubre, no ha declarado aún ante los agentes, alegando que no se encuentra bien, por lo que no se sabe qué ocurrió exactamente.

El Ayuntamiento de El Álamo ha pedido que se refuerce la seguridad y la Delegación del Gobierno ha anunciado su intención de hacerlo durante los próximos días.