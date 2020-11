Hallan el cuerpo violado, torturado y quemado de esta mujer, dos días después de su desaparición

Bestial, vomitivo y de una crueldad inaudita.

Los resultados de la autopsia del cuerpo de una mujer decapitada y parcialmente quemada, encontrado el pasado 4 de noviembre de 2020 en la reserva forestal de la ciudad de Midlothian (Illinois, EE.UU.), indican que fue sexualmente agredida antes de morir por asfixia a causa de un estrangulamiento de ligadura.

Vanessa Ceja-Ramirez, de 22 años, desapareció el lunes mientras estaba en la reserva forestal con su madre y un amigo.

Les dijo que estaba cansada y que se reuniría con ellos en auto. Sus familiares llamaron a la Policía al encontrar piezas de ropa de la chica.

Después de la desaparición, su teléfono fue localizado en un complejo de apartamentos a unos cinco kilómetros del lugar donde la vieron por última vez.

A 22-year-old Harvey woman was strangled before her body was found earlier this week at a Midlothian forest preserve in the south suburb.​ https://t.co/7ud6nAikiZ

— FOX 32 News (@fox32news) November 6, 2020