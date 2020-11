Esta adolescente grabó a su tío haciéndole cosquillas en la cama poco antes de que la violara, matara y quemara

El asesino dormía al lado. Estaba en la familia.

Esta semana empezó en la Corte de la Corona de Winchester el juicio contra Shane Mays, un tipo de 30 años residente en la ciudad británica de Havant, acusado de haber asesinado a Louise Smith, de 16 años.

Pese a que en el primer día del juicio el acusado se confesó culpable de haber matado a la menor, niega que la asesinara intencionalmente. El juicio continúa.

Los hechos tuvieron lugar el 21 de mayo, cuando Mays acompañó a la menor, que era sobrina de su esposa y acabab de cumplir los 16 años, en un paseo por un bosque.

Habiéndose distanciado unos 2 kilómetros de la casa, la mató y prendió fuego al cuerpo, según reconoció.

El cadáver fue hallado 13 días después.

Según la declaración del fiscal James Newton-Price, citado por Daily Mail, su cuerpo «estaba tan quemado y dañado por el fuego que era irreconocible».

‘Killer smashed in skull’ of wife’s niece teen Louise Smith ‘then burned her body in “sexual murder”‘ https://t.co/b0AACM9Hxc

— The Sun (@TheSun) November 17, 2020