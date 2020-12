Ejecutan con una inyección letal a Alfred Bourgeois, el monstruo que asesinó a su hija de dos años

No estamos a favor de la pena de muerte, pero nos apuntamos a la tesis de que Alfred Bourgeois la merecía.

El Gobierno de Estados Unidos ejecutó este 11 de diciembre de 2020 a Bourgeois, un hombre que fue condenado a muerte por asesinar a su hija de 2 años en el 2002 en el estado de Texas.

A Bourgeois, un afroamericano de 56 años, lo declararon cadáver a las 20.21 hora local (01.21 del viernes GMT) tras recibir una inyección letal en la cárcel de Terre Haute (Indiana), según notificó la Agencia Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

La del ‘monstruo’ Bourgeois fue la décima ejecución ordenada por el Gobierno de Donald Trump durante el segundo semestre del 2020, las primeras en casi dos décadas dentro del sistema federal y una racha sin precedentes desde la reintroducción de la pena de muerte cuatro décadas atrás.

De hecho, el Gobierno de Estados Unidos no ordenaba más de 10 ejecuciones en un solo año desde 1896 durante la Presidencia de Grover Cleveland (1885-1889 y 1893-1897).

Bourgeois era un transportista que vivía en Luisiana con su mujer y sus dos hijos cuando en 2002 logró la custodia parcial de una niña de 2 años (Jakaren Harrison) que había tenido con otra mujer en Texas.

Durante un mes en el verano de 2002, Bourgeois viajó en su camión con la pequeña, maltratándola y torturándola con golpes y quemaduras frustrado por el uso que hacía de su inodoro para niños, de acuerdo a documentos judiciales.

