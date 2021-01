Un tiroteo en Indianapolis acaba con la vida de una embarazada y otras cuatro víctimas más

Un tiroteo en Indianapolis (Estados Unidos) ha acabado con la vida de cinco personas, una de ellas una mujer embarazada.

Los agentes de la Policía encontraron los cadáveres en el interior de la vivienda, por lo que las primeras investigaciones apuntan a que fue un ataque selectivo.

La policía descubrió a las víctimas cuando acudió a una llamada de madrugada por un joven con heridas de bala, dijo el sargento Shane Foley del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis. Ningún sospechoso está bajo custodia de momento.

Names of the people killed in the mass shooting earlier today in Indy,

Kezzie Childs, 42

Raymond Childs, Jr., 42

Elijah Childs, 18

Rita Childs, 13

Kiara Hawkins, 19

Kiara Hawkins was pregnant with a baby boy who also died.

— 93 WIBC Indianapolis (@93wibc) January 25, 2021