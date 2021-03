El momento en que dos facinerosos matan a golpes y puñaladas a dos chavales en el Metro

Bestial. Dos chavales fueron asesinados este 16 de marzo de 2021 a golpes y puñaladas por otro par de hombres cerca de una estación de metro de Nueva Delhi, capital de la India.

Las víctimas, Rohit Agrawal, de 23 años, y Ghanshayam (de apellido desconocido), de 20, fueron agredidas en la madrugada del martes.

La policía las declaró muertas luego de ser trasladadas de urgencia al hospital, según informaron medios indios.

El incidente fue grabado en una cámara de circuito cerrado de televisión (CCTV) colocada en un edificio cercano.

El video muestra a los dos facineros golpeando y apuñalando repetidamente a los jóvenes, antes de que se derrumbaran en la calle.

El video, que se viralizó en las redes sociales, también muestra a otros dos hombres caminando por la zona, que vieron el asesinato y optaron por no hacer nada al respecto.

Una llamada anónima alertó a la policía sobre los cuerpos tirados en el camino.

Graphic CCTV Footage of Horrific Double Murder in #Delhi, #India Emerges Online

▪️Both victims, Rohit Agrawal, 23, & Ghanshayam 20, were assaulted near the Udyog Vihar Metro Station in the early hours of Tuesday.

Via: #Sputnik ⚠️Warning: Graphic video. pic.twitter.com/hrVfgh3YBj

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) March 16, 2021