El tipo mata a balazos a la chica que le daba calabazas y el novio de esta lo atropella con su coche

¿Existe la justicia divina, el Karma o como quieras denominarlo? ¿Realmente la gente que hace el mal terminan pagándolo?

Pues a la vista de lo que le ha pasado a José Everaldo Reyes, uno diría que si, aunque aquí no ha arreglado las cosas la mano de Dios, sino las del novio de su víctima.

La ciudad de Nueva York (EE.UU.) fue escenario este 14 de abril de 2021 del asesinato de una mujer y de la venganza inmediata por parte de su pareja contra el asesino.

Parte del suceso fue captado por las cámaras y ahora circula por las redes.

EXCLUSIVE VIDEO: A driver hits the suspect accused of shooting and killing 52-year-old Lizbeth Mass at the construction site where she worked on City Island.

MORE: https://t.co/UfAtVvYjcs pic.twitter.com/AYAZP9D4zg

— Michelle Ross (@MRossNews) April 16, 2021