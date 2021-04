Una mujer apuñala hasta matar a cuatro pacientes con discapacidad en una residencia de Alemania

Una mujer de 51 años habría cometido uno de los crímenes más grotescos de la ciudad alemana de Potsdam.

La sospechosa fue acusada de un homicidio múltiple tras, presuntamente, apuñalar hasta la muerte a cuatro residentes en un centro de personas con discapacidad en dicha ciudad alemana, vecina a Berlín.

Los cadáveres fueron hallados cuando la policía se personó en el centro, alertada por el marido de la sospechosa, según informaciones de la radiotelevisión pública regional Rbb.

La mujer había explicado lo sucedido a su esposo al llegar a su domicilio. Según “Bild”, las muertes se produjeron con violencia y el arma utilizada fue un cuchillo, que clavó en el cuello a cada una de sus víctimas.

Por el momento se desconocen los hechos que supuestamente llevaron a la mujer, empleada del centro, a cometer los hechos contra las víctimas que tenían entre 31 y 56 años.

Tras comparecer ante el juez de instrucción, la mujer ingresó en un hospital psiquiátrico, a la espera de que se dictamine si está en condiciones de prestar declaración o si sufre trastornos psíquicos.

La responsable del centro, Tina Mäueler, explicó en una rueda de prensa que en la residencia Oberlinhaus, que regenta la Obra Diaconal, viven personas con graves discapacidades que necesitan de asistencia y cuidados constantes.

No quiso dar más detalles sobre la identidad de las víctimas, pero señaló que al menos dos de ellas vivían en el centro desde pequeños y que todas llevaban bastante tiempo en la residencia.

Oberlin care Clinic in Potsdam, Germany, 29 April 2021. German police arrested a woman on suspicion of kill​ing four people on late evening of 28 April. @epaphotos Filip Singer pic.twitter.com/SS6mstWi1E

— Filip Singer (@FilipSinger) April 29, 2021