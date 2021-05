Dos norteamericanos, condenados a cadena perpetua por matar a un policía en Roma

Dos jóvenes estadounidenses pasará el resto de su vida detrás de las rejas de una prisión.

El Tribunal de lo Penal de Roma condenó a cadena perpetua a los acusados por el asesinato del carabinero Mario Cerciello, de 35 años, que fue apuñalado y murió desangrado en una calle de la capital italiana en julio de 2019.

Tras deliberar durante más de 13 horas, los miembros del tribunal sentenciaron anoche a la máxima pena a Finnegan Lee Elder y Gabriel Natale Hjorth por asesinar a Cerciello y herir a su compañero Andrea Varriale en un caso que ha acaparado el interés mediático en los dos últimos años, con más de 50 audiencias.

Los dos jóvenes salieron a la calle a buscar droga en la noche del 25 de julio y, tras un recorrido infructuoso, acabaron enfrentándose y apuñalando a los carabineros con un cuchillo que Lee Elder había traído de Estados Unidos.

“Ha sido un proceso largo y doloroso. Eso no me traerá a Mario de vuelta. No lo devolverá a la vida. No nos devolverá nuestra vida juntos. Hoy se ha puesto la primera piedra para una nueva justicia”, aseguró la viuda de Cerciello, Rosa Maria Exilio, que estalló en lágrimas tras escuchar la sentencia.