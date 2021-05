Este chaval asesino se hace un ‘selfie’ en el coche patrulla burlándose de la niña a la que apuñaló

Un imbécil el tal Aiden Fucci, pero sobre todo un miserable sin entrañas.

El chaval, de 14 años y natural de Florida, EE UU, publicó una foto selfie desde la parte trasera de un coche partrulla, burlándose de la animadora adolescente de cuyo asesinato se le acusa.

Aiden Fucci fue arrestado y acusado del asesinato en segundo grado de Tristyn Bailey, de 13 años, que fue encontrada muerta apuñalada en un bosque cercano.

La policía detuvo al joven y estando este en la parte trasera del coche de policía aún subió una publicación a Snapchat con una foto suya haciendo el símbolo de la victoria con la mano y en la que escribía:

El alguacil Rob Hardwick le dijo al medio de comunicación WOKV que la foto probablemente se usará en su contra durante el juicio por asesinato al que será sometido el adolescente.

Judge reading 2nd degree murder charge to Aiden Fucci as he fights back tears. He is charged with the 2nd degree murder of #TristynBailey pic.twitter.com/k6jgfh113L

— Bridgette Matter (@bridgetteANjax) May 11, 2021