Un maniaco secuestra a un niño de cuatro años y lo apuñala hasta la muerte en la calle

El pequeño Cash Gernon sufrió una terrible muerte en manos de un maniaco de 18 años.

El niño, que estaba siendo cuidado por la novia de su padre, fue secuestrado mientras dormía en su cama, según documentos judiciales, que citan un video de vigilancia de la casa.

La novia, que dijo que el padre de Cash había estado ausente desde marzo, identificó a la persona que sacó al niño de cuatro años de su cama a las 5 a.m. del sábado como Darriynn Brown, de 18 años, dijo la policía.

Brown está detenido por cargos de secuestro y robo.

La novia llamó a la policía poco antes de las 11 a.m. del sábado para decir que Cash había desaparecido.

El subjefe de policía Albert Martínez ha dicho que al parecer el niño sufrió una muerte violenta y que se utilizó “un arma de filo”.

Además, la policía de Dallas (EEUU) dijo que la madre de Cash no sabía que él y su hermano gemelo estaban al cuidado de la novia de su padre y que la madre había estado buscando a sus hijos.

La policía dijo que el gemelo de Cash ahora está con su madre.

