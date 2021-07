El vuelco en el crimen de Samuel, «un engaño mediático masivo»: «Esconden asesinato ideológico y con delito de odio»

Unos días después del triste y brutal asesinato de Samuel, el joven de 24 años de La Coruña, bestialmente asesinado por una turba de personas en una noche de fiesta, la concepción sobre el mismo ha cambiado.

Desde el primer minuto el asesinato, por las palabras de algunos testigos, se tomó como un crimen homófobo, algo que no había sido admitido por los investigadores pero la sentencia popular ya estaba dictada. Las manifestaciones desde el colectivo LGTBI y azuzadas por la izquierda radical del país comenzaron entonces a darse por todo el país.

Lo que no se esperaban desde según qué sectores es el completo giro que ha dado el caso, cuando algunos testigos han empezado a asegurar que los asesinos eran inmigrantes.

«Una pandilla de jóvenes de 30 años como máximo y todos latinos, mulatos…» Esto es lo que dijo uno de los testigos en El Programa de Ana Rosa, mientras otra protagonista, asegurando ser amiga de los agresores, comentó en el mismo programa que no pudo tratarse de un crimen homófobo, pues en el grupo hay un gay…

Más allá va el periodista y tuitero estrella de la derecha, Alvise Pérez, denunciando a través de las redes sociales una realidad dantesca:

No hay forma lógica posible de que la izquierda salga viva de semejante engaño mediático masivo

«Lo he dicho pero los medios ignoran. No lo entiendo»

«En la pandilla hay un gay. No fue ninguna agresión homófoba. No entiendo que los medios digan eso»

Una semana después, a lunes 12 de julio de 2021, las investigaciones aún no han terminado, ni mucho menos. Lo que se sabe sobre el lamentable asesinato es que la Policía busca a más jóvenes y que son seis los detenidos, ya con algunos en prisión y otros en un centro de menores.

Además, EFE señala que:

La Policía no encaja este crimen, por el momento, con un delito de odio motivado por homofobia, ya que a la víctima le gritaron «maricón» inicialmente pero no se tiene constancia de que los agresores le conocieran y pudieran agredirle por su condición sexual. No obstante todas las hipótesis se contemplan.