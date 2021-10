Horror en Noruega: un terrorista asesina a cinco personas y deja heridas a otras dos en Kongsberg

Noruega vuelve a teñirse de sangre.

Un terrorista voló por los aires la tranquilidad de los pacíficos vecinos de la localidad de Kongsberg, en el sureste del país, con una acción criminal que se llevó por delante la vida de cinco personas y dejó heridas a otras dos.

El individuo, armado con un arco y unas flechas, comenzó a disparar indiscriminadamente desde el interior de un supermercado de la cadena Coop Extra para, posteriormente, seguir con su matanza en el exterior.

Las autoridades pidieron a los clientes que estaban aún en el establecimiento que no salieran del mismo hasta no dar con el paradero del asesino y ponerlo a buen recaudo.

De hecho, el hombre recorrió varias zonas de la localidad antes de ser detenido por los agentes de la policía.

A partir de ese momento se desplegó todo un dispositivo de coches de policía, ambulancias y hasta dos helicópteros por si el autor de la matanza tuviese algún cómplice que pudiera continuar su acción sangrienta.

El jefe de la Policía Local de Kongsberg, Oeyvind Aas, comentó a los medios que tenían pocos datos y que darían más información a medida que pudieran interrogar al autor del atentado:

